Годовщина уничтожения крейсера "Москва": командующий ВМС ВСУ опубликовал эффектное видео

Вице-адмирал Алексей Неижпапа напомнил, что Украина — единственная страна в мире, которая потопила вражеский ракетный крейсер во время войны.

"Уничтожение флагманского крейсера ЧФ РФ "Москва" украинским флотом, которого "не существовало". Украина — единственная страна в мире, которая потопила вражеский ракетный крейсер во время войны. Горжусь нашими воинами", — заявил командующий в посте на Facebook.

13 апреля 2022 года Вооруженные Силы Украины двумя ракетами отечественного комплекса РК-360МЦ "Нептун" поразили флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва". Корабль получил серьезные повреждения, загорелся, а после попыток буксировки затонул 14 апреля, став самой дорогой военной потерей России в войне и крупнейшим затонувшим военным кораблем со времен Второй мировой войны.

Затопление крейсера "Москва" — что известно

Удар был нанесен вечером 13 апреля 2022 года вблизи острова Змеиный, когда крейсер находился в 90 км от украинского побережья.

Для атаки на крейсер были использованы украинские крылатые ракеты "Нептун", которые попали в корабль, вызвав детонацию боекомплекта. Интересно, что Россия пыталась скрыть атаку на корабль.

Сначала в России говорили, что на корабле произошел пожар из-за "детонации боезапаса", а впоследствии — что он затонул во время шторма при буксировке. Однако впоследствии российский суд официально признал поражение ракетами.

Российская сторона признала гибель только 20 членов экипажа и исчезновение 8 человек, хотя, по некоторым данным, реальные потери были значительно выше.

Крейсер "Москва" участвовал в захвате острова Змеиный, именно тогда появилась крылатая фраза о "русском военном корабле", обеспечивал ПВО для российского флота, наносил ракетные удары и блокировал украинские порты. Его уничтожение подорвало самоуверенность РФ на море и заставило вражеские корабли отойти дальше от берегов Украины.

Уничтожение "Москвы" стало мощным символическим и стратегическим успехом, продемонстрировав эффективность украинского оружия и ограниченность российского флота.

Напомним, в апреле 2023 года в аннексированном Севастополе открыли мемориал в честь погибших на войне в Украине моряков 30-й дивизии надводных кораблей, в составе которой находился крейсер "Москва". На нем были написаны имена 19 моряков, погибших в день затопления судна. Интересно, что открытие мемориала состоялось почти тайно. На церемонию не позвали капитана, членов экипажа и часть родственников погибших.

А позже в Военно-морских силах ВСУ раскрыли новые подробности о затоплении крейсера "Москва". По словам спикера, члены экипажа были уверены в своей неприкосновенности и недооценили украинскую армию.