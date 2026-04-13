Тисячі дронів камікадзе: у Генштабі розповіли, скільки разів ЗС РФ порушили великоднє перемир'я

Російські окупанти, попри оголошене диктатором Володимиром Путіним перемир'я, продовжували використовувати дрони та проводити наступальні дії на лінії фронту.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що впродовж минулої доби було зафіксовано 107 бойових зіткнень.

Найбільше наступальних дій було зафіксовано на:

Покровському напрямку — 28 штурмових дій;

Костянтинівському напрямку — 15 штурмових дій;

Гуляйпільському напрямку — 12 штурмових дій;

Південно-Слобожанському — 11 штурмових дій;

Олександрівському напрямку — 1 штурмових дій;

Також за минулу добу ворог вдарив по українських позиціям 7702 дронами-камікадзе та здійснив 1202 обстріли населених пунктів.

Водночас у Генштабі відзначили, що росіяни не завдавали ракетних, авіаційних ударів під час "перемир'я", а також не використовували "Шахеди" або "Гербери".

Відео дня

"Противник здійснив 1 567 артилерійських обстрілів позицій наших військ; провів 119 штурмових дій; завдав 9 035 ударів дронами-камікадзе (з них: типу "Італмас", "Ланцет", "Молнія" — 2 205; fpv-дронами — 6 830). Усього з початку оголошення режиму припинення вогню зафіксовано 10 721 порушення з боку противника", — підсумували у Генштабі.

У Міноборони РФ заявили про збиття українських дронів

Водночас у російському Міноборони повідомили, що вночі було збито 33 українських безпілотники над територією Росії, а також над тимчасово окупованим Кримом. Водночас атаки, за заявою відомства, здійснювалися після завершення терміну дії перемир'я.

12 квітня у Міноборони РФ звинуватили Україну у 1971 порушенні режиму припинення вогню за 16 годин перемир'я, а також заявили про сім наступальних дій. Після завершення дії перемир'я росіяни не робили жодних заяв про результати припинення вогню.

Нагадаємо, під час Великодніх свят Україна пообіцяла дзеркально реагувати на усі загрози. ЗСУ врахують попередні порушення росіянами подібних домовленостей.

Фокус також писав, що Росія встигла порушити "режим тиші" вже через пів години після того, як святкове тимчасове перемир'я вступило у дію. Окупанти вдарили з РСЗВ по Тягинській громаді на Херсонщині та випустили БПЛА "Молнія" на Харківщині.