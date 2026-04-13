Тысячи дронов камикадзе: в Генштабе рассказали, сколько раз ВС РФ нарушили пасхальное перемирие

Российские оккупанты, несмотря на объявленное диктатором Владимиром Путиным перемирие, продолжали использовать дроны и проводить наступательные действия на линии фронта.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 107 боевых столкновений.

Больше всего наступательных действий было зафиксировано на:

Покровском направлении — 28 штурмовых действий;

Константиновском направлении — 15 штурмовых действий;

Гуляйпольском направлении — 12 штурмовых действий;

Южно-Слобожанском — 11 штурмовых действий;

Александровском направлении — 1 штурмовых действий;

Также за минувшие сутки враг ударил по украинским позициям 7702 дронами-камикадзе и совершил 1202 обстрела населенных пунктов.

В то же время в Генштабе отметили, что россияне не наносили ракетных, авиационных ударов во время "перемирия", а также не использовали "Шахеды" или "Герберы".

"Противник совершил 1 567 артиллерийских обстрелов позиций наших войск; провел 119 штурмовых действий; нанес 9 035 ударов дронами-камикадзе (из них: типа "Италмас", "Ланцет", "Молния" — 2 205; fpv-дронами — 6 830). Всего с начала объявления режима прекращения огня зафиксировано 10 721 нарушение со стороны противника", — подытожили в Генштабе.

В Минобороны РФ заявили о сбивании украинских дронов

В то же время в российском Минобороны сообщили, что ночью были сбиты 33 украинских беспилотника над территорией России, а также над временно оккупированным Крымом. При этом атаки, по заявлению ведомства, осуществлялись после завершения срока действия перемирия.

12 апреля в Минобороны РФ обвинили Украину в 1971 нарушении режима прекращения огня за 16 часов перемирия, а также заявили о семи наступательных действиях. После завершения действия перемирия россияне не делали никаких заявлений о результатах прекращения огня.

Напомним, во время Пасхальных праздников Украина пообещала зеркально реагировать на все угрозы. ВСУ учтут предыдущие нарушения россиянами подобных договоренностей.

Фокус также писал, что Россия успела нарушить "режим тишины" уже через полчаса после того, как праздничное временное перемирие вступило в действие. Оккупанты ударили из РСЗО по Тягинской общине на Херсонщине и выпустили БПЛА "Молния" на Харьковщине.