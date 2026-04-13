Для боротьби з ворожими БпЛА: Росія тестує "абсолютно новий" ЗРК "Крона" (фото)

У Росії заявивили про початок випробувань нової системи протиповітряної оборони, орієнтованої на протидію сучасним повітряним загрозам. Йдеться про автоматизований зенітний комплекс ближньої дії "Крона", який розроблявся як відповідь на активне використання дронів у бойових умовах.

Як йдеться у дописі на сторінці в Telegram концерн "Калашников", підприємство розпочало попередній етап тестування власної нової розробки — зенітного ракетного комплексу територіальної протиповітряної оборони "Крона".

За наданою інформацією, комплекс являє собою цілісну систему, що поєднує засоби виявлення повітряних цілей, пункти управління та бойові платформи — як мобільні, так і стаціонарні. Усі складові інтегровані між собою та функціонують як єдиний механізм. Для ураження цілей застосовуються керовані ракети, які серійно виробляє сам концерн.

"ЗРК БРД ТППО "Крона" — це комплекс засобів виявлення, управління та автоматизованих мобільних бойових машин або стаціонарних бойових модулів, оснащених засобами ураження, які об’єднані між собою в єдину систему. Засобами ураження цього комплексу є зенітні керовані ракети, що серійно виробляються концерном "Калашников"", — йдеться в дописі.

Основне призначення цієї системи — захист критично важливих об’єктів, зокрема державної інфраструктури, стратегічних вузлів і спеціальних вантажів. Окремий акцент зроблено на боротьбі з безпілотниками, які визначені як ключова загроза.

Випробування наразі проходять у форматі, максимально наближеному до реальних умов застосування. До процесу залучені представники силових структур, що дозволяє перевірити ефективність комплексу в практичній площині, виявити можливі недоліки та оперативно їх усунути перед наступними етапами тестування.

Очільник концерну Алан Лушников заявив, що на створення комплексу пішло менше двох років. За його словами, розробка стала можливою завдяки практичному досвіду протидії безпілотникам у війні, і, як він стверджує, "Крона" може стати затребуваною системою в зоні бойових дій.

"Від науково-дослідної роботи до створення абсолютно нового унікального високоавтоматизованого бойового комплексу минуло менше двох років. Це стало можливим завдяки значному досвіду протидії ворожим безпілотникам, який ми отримали під час спеціальної військової операції. Переконаний, що в зоні її проведення комплекс "Крона" буде надзвичайно ефективним і затребуваним", — заявив він.

Нагадаємо, що Україна почала закуповувати зенітні ракети вітчизняного виробництва для посилення системи ППО. Йдеться як про модернізовані зразки радянського озброєння, так і про нові розробки, які проходять постійне вдосконалення та випробування. Водночас конкретні типи ракет і комплексів офіційно не розкриваються.

Також Фокус писав, що через нестачу зенітних комплексів "Панцир" російська система ППО відчуває дефіцит і не здатна повноцінно прикривати всі напрямки. Унаслідок цього російське командування змушене перекидати наявні засоби між регіонами та використовувати тимчасові рішення для захисту окремих об’єктів.