Для борьбы с вражескими БпЛА: Россия тестирует "совершенно новый" ЗРК "Крона" (фото)

В России заявили о начале испытаний новой системы противовоздушной обороны, ориентированной на противодействие современным воздушным угрозам. Речь идет об автоматизированном зенитном комплексе ближнего действия "Крона", который разрабатывался как ответ на активное использование дронов в боевых условиях.

Как говорится в заметке на странице в Telegram концерн "Калашников", предприятие начало предварительный этап тестирования собственной новой разработки — зенитного ракетного комплекса территориальной противовоздушной обороны "Крона".

По предоставленной информации, комплекс представляет собой целостную систему, объединяющую средства обнаружения воздушных целей, пункты управления и боевые платформы — как мобильные, так и стационарные. Все составляющие интегрированы между собой и функционируют как единый механизм. Для поражения целей применяются управляемые ракеты, которые серийно производит сам концерн.

Россия тестирует "совершенно новый" ЗРК "Крона"

"ЗРК БРД ТППО "Крона" — это комплекс средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, оснащенных средствами поражения, которые объединены между собой в единую систему. Средствами поражения этого комплекса являются зенитные управляемые ракеты, серийно производимые концерном "Калашников"", — говорится в сообщении.

Основное назначение этой системы — защита критически важных объектов, в частности государственной инфраструктуры, стратегических узлов и специальных грузов. Отдельный акцент сделан на борьбе с беспилотниками, которые определены как ключевая угроза.

Испытания сейчас проходят в формате, максимально приближенном к реальным условиям применения. К процессу привлечены представители силовых структур, что позволяет проверить эффективность комплекса в практической плоскости, выявить возможные недостатки и оперативно их устранить перед следующими этапами тестирования.

Глава концерна Алан Лушников заявил, что на создание комплекса ушло менее двух лет. По его словам, разработка стала возможной благодаря практическому опыту противодействия беспилотникам в войне, и, как он утверждает, "Крона" может стать востребованной системой в зоне боевых действий.

"От научно-исследовательской работы до создания абсолютно нового уникального высокоавтоматизированного боевого комплекса прошло менее двух лет. Это стало возможным благодаря значительному опыту противодействия вражеским беспилотникам, который мы получили во время специальной военной операции. Убежден, что в зоне ее проведения комплекс "Крона" будет чрезвычайно эффективным и востребованным", — заявил он.

Напомним, что Украина начала закупать зенитные ракеты отечественного производства для усиления системы ПВО. Речь идет как о модернизированных образцах советского вооружения, так и о новых разработках, которые проходят постоянное совершенствование и испытания. При этом конкретные типы ракет и комплексов официально не раскрываются.

Также Фокус писал, что из-за недостатка зенитных комплексов "Панцирь" российская система ПВО испытывает дефицит и не способна полноценно прикрывать все направления. В результате российское командование вынуждено перебрасывать имеющиеся средства между регионами и использовать временные решения для защиты отдельных объектов.