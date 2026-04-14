У Мелітополі атакована місцева підстанція: частина міста занурена в блекаут (відео)

У ніч на 14 квітня ударні безпілотники атакували електричну підстанцію у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Після атаки частина міста залишилась без світла, пише моніторинговий телеграм-канал "Exilenova+".

"В окупованому Мелітополі Запорізької області серія вибухів, повідомляють про частковий блекаут", — йдеться у повідомленні.

На відео, оприлюдненому в цьому ж пабліку, можна побачити пожежу, що спалахенул на підстанції після атаки.

Крім того, цієї ночі ударні БПЛА атакували окупований Крим.

"Вибухи лунають у районах Сімферополя/Феодосії/Керчі", — зазначили монітори, наголосивши, що які саме об'єкти були уражені повідомлять пізніше "профільні служби".

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ударів по Криму та Мелітополю.

Нагадаємо, у ніч після Великодня РФ атакувала Чернігівщину, внаслідок чого без світла залишились 12 тисяч абонентів.

Фокус також писав, що Росія встигла порушити "режим тиші" вже через півгодини після того, як святкове тимчасове перемир'я вступило у дію.