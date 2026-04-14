В Мелитополе атакована местная подстанция: часть города погружена в блэкаут (видео)
В ночь на 14 апреля ударные беспилотники атаковали электрическую подстанцию во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.
После атаки часть города осталась без света, пишет мониторинговый телеграмм-канал "Exilenova+".
"В оккупированном Мелитополе Запорожской области серия взрывов, сообщают о частичном блэкауте", — говорится в сообщении.
На видео, обнародованном в этом же паблике, можно увидеть пожар, вспыхнувший на подстанции после атаки.
Кроме того, этой ночью ударные БПЛА атаковали оккупированный Крым.
"Взрывы раздаются в районах Симферополя/Феодосии/Керчи", — отметили мониторы, подчеркнув, что какие именно объекты были поражены сообщат позже "профильные службы".
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удары по Крыму и Мелитополю.
Напомним, в ночь после Пасхи РФ атаковала Черниговскую область, в результате чего без света остались 12 тысяч абонентов.
