Чи є у РФ резерв танків та БТР для відправки в Україну: які запаси на полігонах, — OSINTер

Збройні сили Російської Федерації протягом чотирьох років війни в Україні майже на 100% спорожнили полігони старих радянських танків та бронемашин, повідомив OSINTер з ніком Jonpy. Супутникові фото показали, що на полігонах порожньо і немає руху, тим часом потреби фронту закриваються потужностями "Уралвагонзаводу". Чи справді вичерпались запаси радянських танків у ЗС РФ та які результати роботи ЗСУ зафіксував аналітик?

Протягом чотирьох років війни в Україні ЗС РФ розконсервовували танки та іншу бронетехніку на полігонах, за цим стежили OSINTери, аналізуючи темпи втрат, але на сьогодні вже немає змісту вести моніторинг, написав Jonpy у соцмережі X. Раніше за темпами вивезення техніки робили висновки про темпи втрат ЗС РФ. Віднедавна на полігонах мінімальний рух: вивозять поодинокі екземпляри, які де-не-де стоять на спорожнілих майданчиках. OSINTер підсумував, що наявних резервів техніки у РФ достатньо для ведення "невеликих бойових дій" і при цьому "нового виробництва вже більш ніж достатньо, щоб компенсувати втрати".

Допис аналітика, який з 2022 року регулярно вивчав запаси танків та БМП РФ, з'явився 13 квітня. Він наголосив, що вже не бачить сенсу стежити за рухом на полігонах, оскільки там стоять ні на що не придатні руїни. Останні ледь помітні зміни зафіксували на 2456 полігоні, на якому витягують останні БТР-70, та на 769 полігоні, з якого забирають решту БМП. З оцінкою Jonpy, орієнтовно, з кінця березня 2026 року немає ніяких рухів на базах, а потреби армії закриваються "Уралвагонзаводом" (УВЗ), який відновлює пошкоджені Т-72.

"Як нещодавно спостерігалося на прикладі Т-64 та БМП, можна очікувати, що вони поступово поглинуть та знешкодять те, що залишилося, протягом наступних років. Звісно, ​​я припинив усі ці підрахунки танків", — написав OSINTер.

Зауважмо, попередній аналіз ситуації на російських полігонах з'явився 24-25 березня. Jonpy написав, що бачить сліди гусениць на кількох базах і, ймовірно, може ітись чи про вивезення залишків обладнання, чи реорганізацію запасів.

Танки та бронетехніка РФ — деталі

Протягом чотирьох років війни згідно з даними генштабу ЗС РФ втратила 11 863 танків, і зокрема — два втрачені 13 квітня. Попередні звіти командування показують, що, наприклад, у квітні 2026 році росіяни в середньому втрачали по 1-3 танки щодня, хоча й був пік у вісім машин 12 квітня. На інфографіці порталу Мінфін, складеного на основі щоденних звітів ЗСУ, бачимо постійне зменшення підбитих бронемашин, починаючи з жовтня 2023 року. Крім того, рік тому, у травні 2025, втрати упали удвічі й з того часу коливаються на рівні 85-137. Тим часом аналітики встановили, що потужності УВЗ у 2025 році: виготовлення Т-90М — близько 240 од. на рік (по 20 на міс.), відновлення підбитих чи старих — до 35 на міс.

Танки та бронетехніка РФ — темпи втрат 2022-квітень 2026 Фото: Портал Мінфін

Зазначимо, Фокус писав про рідкісні атаки ЗС РФ з використанням танків та бронетехніки, які відбуваються у 2026 році. Одна з таких атак відбулась у лютому 2026 році на Гуляйпільському напрямку. На українські позиції рушила колона бронемашин РФ, які вдалось знищити ударами БпЛА, артилерією та мінами.

Нагадуємо, у січні медіа розповіли про новий захист для танків РФ, який має вберегти броню від атак дронів ЗСУ.