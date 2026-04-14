Есть ли у РФ резерв танков и БТР для отправки в Украину: какие запасы на полигонах, — OSINTер

Вооруженные силы Российской Федерации в течение четырех лет войны в Украине почти на 100% опустошили полигоны старых советских танков и бронемашин, сообщил OSINTер с ником Jonpy. Спутниковые фото показали, что на полигонах пусто и нет движения, тем временем потребности фронта закрываются мощностями "Уралвагонзавода". Действительно ли исчерпались запасы советских танков в ВС РФ и какие результаты работы ВСУ зафиксировал аналитик?

В течение четырех лет войны в Украине ВС РФ расконсервировали танки и другую бронетехнику на полигонах, за этим следили OSINTеры, анализируя темпы потерь, но на сегодня уже нет смысла вести мониторинг, написал Jonpy в соцсети X. Ранее по темпам вывоза техники делали выводы о темпах потерь ВС РФ. С недавних пор на полигонах минимальное движение: вывозят единичные экземпляры, которые кое-где стоят на опустевших площадках. OSINTер подытожил, что имеющихся резервов техники у РФ достаточно для ведения "небольших боевых действий" и при этом "нового производства уже более чем достаточно, чтобы компенсировать потери".

Сообщение аналитика, который с 2022 года регулярно изучал запасы танков и БМП РФ, появилось 13 апреля. Он отметил, что уже не видит смысла следить за движением на полигонах, поскольку там стоят ни на что не годные руины. Последние едва заметные изменения зафиксировали на полигоне №2456, на котором вытаскивают последние БТР-70, и на полигоне №769, с которого забирают остальные БМП. По оценке Jonpy, ориентировочно, с конца марта 2026 года нет никаких движений на базах, а потребности армии закрываются "Уралвагонзаводом" (УВЗ), который восстанавливает поврежденные Т-72.

"Как недавно наблюдалось на примере Т-64 и БМП, можно ожидать, что они постепенно поглотят и переделают то, что осталось, в течение следующих лет. Конечно, я прекратил все эти подсчеты танков", — написал OSINTер.

Заметим, предыдущий анализ ситуации на российских полигонах появился 24-25 марта. Jonpy написал, что видит следы гусениц на нескольких базах и, вероятно, речь может идти или о вывозе остатков оборудования, или о реорганизации запасов.

Танки и бронетехника РФ — детали

В течение четырех лет войны согласно данным генштаба ВС РФ потеряла 11 863 танков, и в частности — два потерянных 13 апреля. Предыдущие отчеты командования показывают, что, например, в апреле 2026 года россияне в среднем теряли по 1-3 танка ежедневно, хотя и был пик в восемь машин 12 апреля. На инфографике портала Минфин, составленного на основе ежедневных отчетов ВСУ, видим постоянное уменьшение подбитых бронемашин, начиная с октября 2023 года. Кроме того, год назад, в мае 2025, потери упали вдвое и с тех пор колеблются на уровне 85-137. Между тем аналитики установили, что мощности УВЗ в 2025 году: изготовление Т-90М — около 240 ед. в год (по 20 в мес.), восстановление подбитых или старых — до 35 в мес.

Танки и бронетехника РФ — темпы потерь 2022-апрель 2026 темпы потерь 2022-апрель 2026 Фото: Портал Мінфін

Отметим, Фокус писал о редких атаках ВС РФ с использованием танков и бронетехники, которые происходят в 2026 году. Одна из таких атак состоялась в феврале 2026 года на Гуляйпольском направлении. На украинские позиции двинулась колонна бронемашин РФ, которые удалось уничтожить ударами БпЛА, артиллерией и минами.

Напоминаем, в январе медиа рассказали о новой защите для танков РФ, которая должна уберечь броню от атак дронов ВСУ.