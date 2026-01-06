Как танки ВС РФ адаптировали для борьбы с дронами и чего ожидать в 2026 году, — аналитик (видео)

РосСМИ опубликовали видео с партией обновленных танков Т-90М "Прорыв", которые получили системы "Арена-М" с якобы настоящей защитой от дронов различных типов Вооруженных сил Украины. Почему западный аналитик Брэндон Дж. Вайхерт считает эту систему действенной, но сомневается, что РФ способна на серийное производство такого оружия в 2026 году?

Вайхерт обратил внимание на кадры, опубликованные росСМИ 1 января. На видео — заявления компании "Уралвагонзавода", который уверял, что "КАЗ Арена-М" способна сбивать снаряды различных типов, в том числе — и украинские беспилотники. В статье аналитика на портале The National Interest говорится о том, как работает указанная система защиты. При этом Вайхерт пояснил, что ВПК РФ способно изготовить не более 10 танков Т-90М2 в 2026 году.

Кадры с Т-90М "Прорыв" появились в Telegram-канале "Уралвагонзавода" (УВЗ). Указывается, что это предновогодняя партия танков, которые пошли на фронт в Украину. Аналитик при этом добавил, что российские танки страдают от ударов дронов ВСУ и теперь, на четвертом году войны, вероятно, получили систему антидроновой защиты, которая, как свидетельствует видео, не требует металлических мангалов и "парика" из тросов. Система имеет радар, который обнаруживает беспилотники на значительном расстоянии и выпускает ракету. Ракета взрывается на определенном расстоянии, образуя облако обломков, которые повреждают БпЛА и таким образом обезвреживают воздушную угрозу. При этом улучшенная система будет реагировать на объекты с низкими скоростями, тогда как раньше она реагировала на скоростные снаряды.

Відео дня

"Российские конструкторы наконец-то взломали системы борьбы с дронами и интегрировали их в архитектуру своей модернизированной "Арена-М", — написал Вайхерт.

В статье уточняется, что не ясно, как радар будет обнаруживать украинские дроны, которые изготовлены из пластика. Кроме того, новую систему, установленную по бокам корпуса, а не на башне, получит новая модификация Т-90М2. Если речь действительно идет о Т-90М2, то россияне еще не скоро получат достаточное количество улучшенных танков, написал аналитик. Выяснилось, что в 2026 году "Уралвагонзавод" сможет изготовить только десять единиц модифицированных бронемашин.

"Если РФ ограничится только Т-90М2, которые еще не произведены, то получить такую систему до окончания войны может быть невозможно, и украинцы будут продолжать наносить удары по российской бронетехнике своими роями беспилотников", — подытожил Вайхертю

Танки ВС РФ — что известно о системе "Арена-М"

На видео росСМИ с системой антидроновой защиты "Арена-М" для танков ВС РФ отреагировали также в российском милитарном паблике Btvt.info. Прежде всего высказывается сомнение, действительно ли на фронт отправили улучшенные бронемашины, поскольку внешне они ничем не отличаются от тех, которые показывали ранее. Кроме того, выяснилось, что антидроновая система дорабатывалась для борьбы с оптоволоконными дронами — якобы должны были доработать программное обеспечение. В канале сомневаются в том, было ли что-то действительно сделано, поскольку на видео "Уралвагонзавода" фигурирует Т-90М, который "катается по полигону", а росСМИ продемонстрировали Т-72Б3М, который видели не на поле боя, а на съемках фильма в оккупированном Мариуполе.

Между тем в ноябре 2025 года о результативности антидроновой системы "Арена-М" для танков ВС РФ написали на портале Defence Blog. Военный аналитик и эксперт по вооружениям Виктор Мураховский объяснил, что проблема заключается с радиолокатором, над которым работают десятки лет, а он так и не может обнаруживать малоразмерные цели, то есть дроны.

Отметим, 6 января Фокус писал о системе антидроновой защиты "Одуванчик", которую россияне установили на БТР-4. На фото — бронетранспортер, покрытый стержнями с разветвлениями, похожими на семена одуванчика, а ниже — "юбка" из металлических или пластиковых пластин.

Напоминаем, OSINT-аналитик рассказал о трех новых моделях подводных дронов ВС РФ, которые могут использоваться для диверсий, например, в Балтийском море.