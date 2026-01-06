Як танки ЗС РФ адаптували для боротьби з дронами і чого очікувати у 2026 році, — аналітик (відео)

РосЗМІ опублікували відео з партією оновлених танків Т-90М "Прорив", які отримали системи "Арена-М" з начебто справжнім захистом від дронів різних типів Збройних сил України. Чому західний аналітик Брендон Дж. Вайхерт вважає цю систему дієвою, але сумнівається, що РФ спроможна на серійне виробництво такої зброї у 2026 році?

Вайхерт звернув увагу на кадри, опубліковані росЗМІ 1 січня. На відео — заяви компанії "Уралвагонзаводу", який запевняв, що "КАЗ Арена-М" здатна збивати снаряди різних типів, у тому числі — і українські безпілотники. У статті аналітика на порталі The National Interest ідеться про те, як працює вказана система захисту. При цьому Вайхерт пояснив, що ВПК РФ здатне виготовити не більш як 10 танків Т-90М2 у 2026 році.

Кадри з Т-90М "Прорив" з'явились у Telegram-каналі "Уралвагонзаводу" (УВЗ). Вказується, що це передноворічна партія танків, які пішли на фронт в Україну. Аналітик при цьому додав, що російські танки потерпають від ударів дронів ЗСУ і тепер, на четвертому році війни, ймовірно, отримали систему антидронового захисту, яка, як свідчить відео, не потребує металевих мангалів та "перуки" з тросів. Система має радар, який виявляє безпілотники на значній відстані та випускає ракету. Ракета вибухає на певній відстані. утворюючи хмару уламків, які пошкоджують БпЛА і таким чином знешкоджують повітряну загрозу. При цьому покращена система реагуватиме на об'єкти з низькими швидкостями, тоді як раніше вона реагувала на швидкісні снаряди.

"Російські конструктори нарешті зламали системи боротьби з дронів та інтегрували їх в архітектуру своєї модернізованої "Арена-М", — написав Вайхерт.

У статті уточнюється, що не ясно, як радар виявлятиме українські дрони, які виготовлені з пластику. Крім того, нову систему, встановлену по боках корпусу, а не на башті, отримає нова модифікація Т-90М2. Якщо справді ідеться про Т-90М2, то росіяни ще не скоро отримають достатню кількість покращених танків, написав аналітик. З'ясувалось, що у 2026 році "Уралвагонзавод" зможе виготовити лише десять одиниць модифікованих бронемашин.

"Якщо РФ обмежиться лише Т-90М2, які ще не вироблені, то отримати таку систему до закінчення війни може бути неможливо, і українці продовжуватимуть завдавати ударів по російській бронетехніці своїми роями безпілотників", — підсумував Вайхертю

Танки ЗС РФ — що відомо про систему "Арена-М"

На відео росЗМІ з системою антидронового захисту "Арена-М" для танків ЗС РФ відреагували також у російському мілітарному пабліку Btvt.info. Найперше висловлюється сумнів, чи справді на фронт відправили покращені бронемашини, оскільки зовні вони нічим не відрізняються від тих, які показували раніше. Крім того, з'ясувалось, що антидронова система допрацьовувалась для боротьби з оптоволоконними дронами — начебто мали допрацювати програмне забезпечення. У каналі сумніваються у тому, чи було щось справді зроблене, оскільки на відео "Уралвагонзаводу" фігурує Т-90М, який "катається по полігону", а росЗМІ продемонстрували Т-72Б3М, який бачили не на полі бою, а на зйомках фільму в окупованому Маріуполі.

Тим часом у листопаді 2025 року про результативність антидронової системи "Арена-М" для танків ЗС РФ написали на порталі Defence Blog. Військовий аналітик та експерт з озброєнь Віктор Мураховський пояснив, що проблема полягає з радіолокатором, над яким працюють десятки років, а він так і не може виявляти малорозмірні цілі, тобто дрони.

