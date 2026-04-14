РФ увесь день атакувала Чернігів: дрони вдарили по адмінбудівлях, є поранені (фото)

Російські окупанти 14 квітня обстріляли Чернігів. Під ударом ворога опинилися адміністративні будівлі. Також внаслідок атаки постраждали двоє цивільних.

Ворожі атаки тривають майже цілий день. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Також він розповів, що в області зберігалася загроза балістики.

"Працює ППО. Але, на жаль, є влучання по адмінбудівлях в обласному центрі. Станом на зараз відомо про двох постраждалих цивільних. Медики надають їм необхідну допомогу",— написав Чаус.

Своєю чергою начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що під час ворожих атак постраждали жінка та чоловік, їх госпіталізували.

Атака РФ по Чернігову

"У результаті вибухів в Чернігові станом на зараз поранено дві людини: жінка з пораненням гомілки та чоловік з пораненням руки. Обох госпіталізовано", — зазначив він.

Відео дня

Також стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджено 30 вікон і балконних рам у житлових будинках, а також 35 вікон в адміністративних будівлях, повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

Нагадаємо, що російські окупанти вранці 14 квітня вдарили по Дніпру. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск балістичної ракети в бік міста.

Наразі стало відомо про те, що кількість поранених зросла до 25. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Також відомо про чотирьох загиблих внаслідок обстрілу.

Також росіяни скинули 6 авіабомб на Печенізьку дамбу на Харківщині. Це одне з найбільших водосховищ в області.