РФ весь день атаковала Чернигов: дроны ударили по админзданиям, есть раненые (фото)

Российские оккупанты 14 апреля обстреляли Чернигов. Под ударом врага оказались административные здания. Также в результате атаки пострадали двое гражданских.

Вражеские атаки продолжаются почти целый день. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Также он рассказал, что в области сохранялась угроза баллистики.

"Работает ПВО. Но, к сожалению, есть попадания по админзданиям в областном центре. По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших гражданских. Медики оказывают им необходимую помощь",- написал Чаус.

В свою очередь начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что во время вражеских атак пострадали женщина и мужчина, их госпитализировали.

Атака РФ по Чернигову Фото: Нацполиция Украины

"В результате взрывов в Чернигове по состоянию на сейчас ранены два человека: женщина с ранением голени и мужчина с ранением руки. Оба госпитализированы", — отметил он.

Также стало известно, что в результате атаки повреждены 30 окон и балконных рам в жилых домах, а также 35 окон в административных зданиях, сообщила пресс-служба Черниговского городского совета.

Напомним, что российские оккупанты утром 14 апреля ударили по Днепру. Воздушные силы ВСУ сообщали о пуске баллистической ракеты в сторону города.

Сейчас стало известно о том, что количество раненых возросло до 25. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. Также известно о четырех погибших в результате обстрела.

Также россияне сбросили 6 авиабомб на Печенежскую дамбу в Харьковской области. Это одно из крупнейших водохранилищ в области.