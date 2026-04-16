Спрацювали українські дрони: ЗСУ знищили ворожі ешелони з пальним під Луганськом (відео)

Під час розвідки співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу окупованого Луганська ворог накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки.

Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії "Fire Point", повідомили у СБУ.

СБУ показали знищення ворожого ешелона із пальним

"Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з побратимами 1-го Окремого центру безпілотних систем Збройних Сил України продовжують системно нищити логістику та воєнні ресурси російських окупантів", - сказано у повідомленні.

Удар був ефективним: було знищено цистерни з нафтопродуктами, а також суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру, яку російські окупанти використовували для постачання ресурсів на фронт.

Нагадаємо, у російському Туапсе в ніч на 16 квітня було атаковано порт та нафтопереробний завод. Офіційно український Генштаб наразі не підтверджував, що удару завдали саме ЗСУ. Але на місце продовжується пожежа — над Туапсе здіймається величезний стовп диму.

А 15 квітня дрони "Лютий" влучили по "Стерлітамацькому нафтохімічному заводу".