Сработали украинские дроны: ВСУ уничтожили вражеские эшелоны с горючим под Луганском (видео)
Во время разведки сотрудники Службы безопасности установили, что на железнодорожных станциях вблизи оккупированного Луганска враг накопил грузовые эшелоны с горючим, предназначенным для обеспечения российской военной техники.
После подтверждения целей и передачи координат подразделениям Сил беспилотных систем по вражеским объектам были нанесены высокоточные удары с применением дронов FP-2 компании "Fire Point", сообщили в СБУ.
"Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с собратьями 1-го Отдельного центра беспилотных систем Вооруженных Сил Украины продолжают системно уничтожать логистику и военные ресурсы российских оккупантов", — сказано в сообщении.
Удар был эффективным: были уничтожены цистерны с нефтепродуктами, а также существенно повреждена железнодорожная инфраструктура, которую российские оккупанты использовали для поставки ресурсов на фронт.
Напомним, в российском Туапсе в ночь на 16 апреля были атакованы порт и нефтеперерабатывающий завод. Официально украинский Генштаб пока не подтверждал, что удар нанесли именно ВСУ. Но на место продолжается пожар — над Туапсе поднимается огромный столб дыма.
А 15 апреля дроны "Лютый" попали по "Стерлитамакскому нефтехимическому заводу".