Словаччина отримала комплекс ППО Barak проти "Іскандерів": як прикриє атомні станції (відео)

Словаччина посилила систему протиповітряної оборони, отримавши зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Барак" (Barak MX) з Ізраїлю, повідомили медіа. Установка захистить дві словацькі атомні станції. При цьому від моменту замовлення до поставки пройшло ледь більше року. На відео компанії-виробника показали, з чого складається "Барак" та як працює комплекс, на який сподівалась Україна чотири роки тому, у перші місяці вторгнення Росії.

Атомні станції Словаччини захищатиме поки що одна батарея ЗРК "Барак", ідеться у статті медіа info.sk з посиланням на міністра оборони Роберта Каліньяка. Наголошується, що комплекс ППО захищатиме обидві атомні станції. При цьому у складі комплексу — шість батарей: решта надійдуть до кінця 2030 року. Фокус зібрав інформацію про систему протиповітряної оборони, здатної збити російські балістичні ракети "Іскандер".

Система ППО ЗРК Барак — як працює

Каліньяк уточнив, що батарея ЗРК "Барак" прибула 10 днів тому (орієнтовно, 6-7 квітня 2026 року). Разом з установкою прибули ізраїльські фахівці, які навчатимуть словацьких операторів: екіпажі вже пройшли попередню підготовку та вчитимуться ще кілька тижнів. Медіа додало, що постачання планували на кінець 2025 року, але відбулась затримка через війну в Ірані. Крім того, міністр оборони наголосив, що нову систему ППО отримали завдяки членству в НАТО і до 2030 року сподіваються стати "найкраще захищених гравців у регіоні".

Система ППО ЗРК Барак — деталі

ЗРК "Барак" — це комплекс протиповітряної оборони, який виготовляється ізраїльською компанією Rafael Advanced Defense Systems. Комплекс складається з чотирьох пускових установок (по вісім ракет у кожній), командного пункту та РЛС. Дальність залежить від типу ракет: Barak 35 — 35 км (висота 20 км), Barak 70 — 70 км (20 км), Barak ER — 150 км (30 км). Зауважмо, що відстань між атомним станціям Словаччини Богуніце та Моховце — 60-65 км, тобто одна система ППО, ймовірно, захистить відразу два об'єкти. В Україні найближча відстань — між Рівненською та Хмельницькою АЕС: близько 120 км (орієнтовно).

Тим часом Фокус писав про ЗРК "Барак", а також інші потужні комплекси ППО, щодо яких Україна зверталась до Ізраїлю у перші місяці російського вторгнення. Зокрема, у жовтні 2022 року від українського уряду надійшов офіційний запит на шість різних ЗРК. Ішлося про систему "Барак-8" і про "Залізний промінь", "Патріот", "Залізний купол", "Праща Давида", "Стріла", та про навчання екіпажів. При цьому згадували, що саме тоді РФ могла отримати від Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Водночас у 2023 році на порталі Defense Express розповіли, що Ізраїль продає комплекс Barak MX (вдосконалена версія Barak 8), який може збивати російські "Іскандери": покупцем виявилась не Україна, а Колумбія. Згідно з даними медіа, ця південноамериканська країна заплатила (з "розстрочкою") 131,2 млн дол. за комплекс та за ракети (кількість не відома).

Зазначимо, у квітні 2026 року президент України Володимир Зеленський повідомив про дефіцит ракет для ЗРК Patriot, які збивають російські "Іскандери". Зі слів глави держави, дефіцит пов'язаний з війною в Ірані. Тим часом під час масованого удару РФ в ніч на 16 квітня сили ППО ЗСУ збили половину балістики, яка летіла по українцях.

Нагадуємо, 14 квітня медіа розповіли про особливу тактику використання ЗРК Patriot, яку використовують через нестачу ракет для збиття балістичних ракет РФ.