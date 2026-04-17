Словакия получила комплекс ПВО Barak против "Искандеров": как прикроет атомные станции (видео)

Словакия усилила систему противовоздушной обороны, получив зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Барак" (Barak MX) из Израиля, сообщили медиа. Установка защитит две словацкие атомные станции. При этом от момента заказа до поставки прошло чуть больше года. На видео компании-производителя указано, из чего состоит "Барак" и как работает комплекс, на который надеялась Украина четыре года назад, в первые месяцы вторжения России.

Атомные станции Словакии будет защищать пока одна батарея ЗРК "Барак", говорится в статье медиа info.sk со ссылкой на министра обороны Роберта Калиньяка. Отмечается, что комплекс ПВО будет защищать обе атомные станции. При этом в составе комплекса — шесть батарей: остальные поступят до конца 2030 года. Фокус собрал информацию о системе противовоздушной обороны, способной сбить российские баллистические ракеты "Искандер".

Система ПВО ЗРК Барак — как работает

Калиньяк уточнил, что батарея ЗРК "Барак" прибыла 10 дней назад (ориентировочно, 6-7 апреля 2026 года). Вместе с установкой прибыли израильские специалисты для обучения словацких операторов: экипажи уже прошли предварительную подготовку и будут учиться еще несколько недель. Медиа добавило, что поставки планировали на конец 2025 года, но произошла задержка из-за войны в Иране. Кроме того, министр обороны отметил, что новую систему ПВО получили благодаря членству в НАТО и до 2030 года надеются стать "лучше всего защищенными игроками в регионе".

Система ПВО ЗРК Барак — детали

ЗРК "Барак" — это комплекс противовоздушной обороны, который изготавливается израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems. Комплекс состоит из четырех пусковых установок (по восемь ракет в каждой), командного пункта и РЛС. Дальность зависит от типа ракет: Barak 35 — 35 км (высота 20 км), Barak 70 — 70 км (20 км), Barak ER — 150 км (30 км). Заметим, что расстояние между атомным станциям Словакии Богунице и Моховце — 60-65 км, то есть одна система ПВО, вероятно, защитит сразу два объекта. В Украине ближайшее расстояние — между Ровенской и Хмельницкой АЭС: около 120 км (ориентировочно).

Между тем Фокус писал о ЗРК "Барак", а также других мощных комплексах ПВО, по которым Украина обращалась к Израилю в первые месяцы российского вторжения. В частности, в октябре 2022 года от украинского правительства поступил официальный запрос на шесть различных ЗРК. Речь шла о системе "Барак-8" и о "Железном луче", "Патриоте", "Железном куполе", "Праще Давида", "Стреле", и об обучении экипажей. При этом упоминали, что именно тогда РФ могла получить от Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. В то же время в 2023 году на портале Defense Express рассказали, что Израиль продает комплекс Barak MX (усовершенствованная версия Barak 8), который может сбивать российские "Искандеры": покупателем оказалась не Украина, а Колумбия. Согласно данным медиа, эта южноамериканская страна заплатила (с "рассрочкой") 131,2 млн долл. за комплекс и за ракеты (количество не известно).

Отметим, в апреле 2026 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о дефиците ракет для ЗРК Patriot, которые сбивают российские "Искандеры". По словам главы государства, дефицит связан с войной в Иране. Тем временем во время массированного удара РФ в ночь на 16 апреля силы ПВО ВСУ сбили половину баллистики, которая летела по украинцам.

Напоминаем, 14 апреля медиа рассказали об особой тактике использования ЗРК Patriot, которую используют из-за недостатка ракет для сбивания баллистических ракет РФ.