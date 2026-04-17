На місці працюють десятки військових: росіяни вже другу добу гасять пожежу в порту Туапсе, — ЗМІ

177 російських військовослужбовців намагаються загасити пожежу в порту Туапсе на Чорному морі.

17 квітня у п'ятницю, більш ніж через 24 години після атак українських безпілотників, в Росії пожежники продовжують гасіння пожежі в порту Туапсе. Про це повідомила місцева влада, пише Reuters.

У повідомленні йдеться, що на місці 177 військовослужбовців намагаються загасити пожежу.

Повідомляється, що нафтотермінал є єдиним виробничим комплексом разом із Туапсинським НПЗ. Там виробляють бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії. Загалом комплекс відіграє важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку й експорту та належить компанії "Роснефть".

Внаслідок удару пошкоджено глибоководні нафтоналивні стендери, трубопровідну інфраструктуру, а також ємності резервуарного парку морського термінала і Туапсинського НПЗ. Після влучань зафіксовано сильну пожежу. Додатково була уражена багатофункціональна радіолокаційна станція 50Н6Е, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Відео дня

У російському місті Туапсе в ніч на 16 квітня було атаковано порт та нафтопереробний завод. Наслідки атаки по морському терміналу у Туапсе було видно навіть з космосу, адже загоряння на підприємстві досить значне. Губернатор Краснодарського краю, де розташоване Туапсе, Веніамін Кондратьєв повідомив, що місто було атаковане безпілотниками. Внаслідок удару загинуло двоє людей, зокрема 14-річна дівчинка.

Також командувач СБС ЗСУ підтвердив, що операцію реалізовано силами підрозділів глибинного ураження СОУ і показав відео. Роберт Бровді, відомий, як "Мадяр", командувач Сил безпілотних систем ЗСУ процитував російський фільм "Горько!" Він наголосив, що удари завдали пілоти 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра".