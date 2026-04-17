На месте работают десятки военных: россияне уже вторые сутки тушат пожар в порту Туапсе, — СМИ

177 российских военнослужащих пытаются потушить пожар в порту Туапсе на Черном море.

17 апреля в пятницу, более чем через 24 часа после атак украинских беспилотников, в России пожарные продолжают тушение пожара в порту Туапсе. Об этом сообщили местные власти, пишет Reuters.

В сообщении говорится, что на месте 177 военнослужащих пытаются потушить пожар.

Сообщается, что нефтетерминал является единым производственным комплексом вместе с Туапсинским НПЗ. Там производят бензин, дизельное топливо, мазут и сырье для нефтехимии. В целом комплекс играет важную роль в обеспечении внутреннего рынка и экспорта и принадлежит компании "Роснефть".

В результате удара повреждены глубоководные нефтеналивные стендеры, трубопроводная инфраструктура, а также емкости резервуарного парка морского терминала и Туапсинского НПЗ. После попаданий зафиксирован сильный пожар. Дополнительно была поражена многофункциональная радиолокационная станция 50Н6Е, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Відео дня

В российском городе Туапсе в ночь на 16 апреля был атакован порт и нефтеперерабатывающий завод. Последствия атаки по морскому терминалу в Туапсе было видно даже из космоса, ведь возгорание на предприятии довольно значительное. Губернатор Краснодарского края, где расположено Туапсе, Вениамин Кондратьев сообщил, что город был атакован беспилотниками. В результате удара погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка.

Также командующий СБС ВСУ подтвердил, что операция реализована силами подразделений глубинного поражения СОУ и показал видео. Роберт Бровди, известный, как "Мадьяр", командующий Сил беспилотных систем ВСУ процитировал российский фильм "Горько!" Он отметил, что удары нанесли пилоты 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра".