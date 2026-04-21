Буданов стрибнув у море з вишки "Крим-1" під час атаки дронів РФ: з'явилося відео

У мережі з’явилися кадри, на яких зафіксовано момент стрибка колишнього керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова у воду під час перебування на одній із так званих "вишок Бойка" в Чорному морі. Подія, за наявною інформацією, сталася в серпні 2025 року під час робочого візиту українських розвідників до об’єктів газовидобувної інфраструктури.

Як повідомляє Telegram-канал "Ukraine context" під час перебування групи ГУР МОУ, до складу якої входив Кирило Буданов, на одній із "вишок Бойка" в акваторії Чорного моря їх виявили російські сили. Після цього по платформі "Крим-1" було здійснено запуск ударних безпілотників, унаслідок чого ситуація на місці різко ускладнилася.

За даними каналу, саме в цей момент присутні були змушені терміново залишати об’єкт. Кирило Буданов разом з іншими учасниками операції стрибнув у воду з висоти газовидобувної платформи, щоб уникнути ураження та відійти з небезпечної зони.

Зазначається, що інцидент стався в серпні 2025 року, коли російська сторона зафіксувала рух кількох човнів у районі "вишок Бойка" та розпочала атаку дронами по об’єкту, на якому на той момент уже перебували українські військові. Згодом відповідні кадри були оприлюднені у відкритому доступі, що й дозволило відновити деталі цієї події.

Відео дня

Раніше Фокус писав, що у 2025 році начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов здійснив інспекцію оборонних позицій на звільнених Україною об’єктах у Чорному морі, зокрема на острові Зміїний та так званих "вишках Бойка". Під час візиту він провів наради з військовими, оцінив стан сил і засобів оборони акваторії та відзначив бійців за участь у відповідних операціях.

Крім того, у листопаді повідомлялося, що російська сторона намагалася приховати масштаби втрат і поширила відео, на якому нібито український катер знищується дроном "Ланцет". У військово-морських силах ЗСУ цю інформацію спростували та заявили, що насправді було уражено елітний підрозділ противника на буровій установці "Сиваш", а також знищено технічні засоби розвідки і розрахунок протитанкового ракетного комплексу.