Буданов прыгнул в море с вышки "Крым-1" во время атаки дронов РФ: появилось видео

В сети появились кадры, на которых зафиксирован момент прыжка бывшего руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в воду во время пребывания на одной из так называемых "вышек Бойко" в Черном море. Событие, по имеющейся информации, произошло в августе 2025 года во время рабочего визита украинских разведчиков к объектам газодобывающей инфраструктуры.

Как сообщает Telegram-канал "Ukraine context" во время пребывания группы ГУР МОУ, в состав которой входил Кирилл Буданов, на одной из "вышек Бойко" в акватории Черного моря их обнаружили российские силы. После этого по платформе "Крым-1" был осуществлен запуск ударных беспилотников, в результате чего ситуация на месте резко осложнилась.

По данным канала, именно в этот момент присутствующие были вынуждены срочно покидать объект. Кирилл Буданов вместе с другими участниками операции прыгнул в воду с высоты газодобывающей платформы, чтобы избежать поражения и отойти из опасной зоны.

Отмечается, что инцидент произошел в августе 2025 года, когда российская сторона зафиксировала движение нескольких лодок в районе "вышек Бойко" и начала атаку дронами по объекту, на котором на тот момент уже находились украинские военные. Впоследствии соответствующие кадры были обнародованы в открытом доступе, что и позволило восстановить детали этого события.

Ранее Фокус писал, что в 2025 году начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов осуществил инспекцию оборонительных позиций на освобожденных Украиной объектах в Черном море, в частности на острове Змеиный и так называемых "вышках Бойко". Во время визита он провел совещания с военными, оценил состояние сил и средств обороны акватории и отметил бойцов за участие в соответствующих операциях.

Кроме того, в ноябре сообщалось, что российская сторона пыталась скрыть масштабы потерь и распространила видео, на котором якобы украинский катер уничтожается дроном "Ланцет". В военно-морских силах ВСУ эту информацию опровергли и заявили, что на самом деле было поражено элитное подразделение противника на буровой установке "Сиваш", а также уничтожены технические средства разведки и расчет противотанкового ракетного комплекса.