Пєсков заявив про готовність Путіна зустрітися із Зеленським, деталі

Кремлівський диктатор Володимир Путін нібито готовий зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським. Але в Кремлі поставили умову

Результативною така зустріч може бути тільки на етапі фіналізації домовленостей, заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

За його словами, Москва "не бачить з боку київського режиму політичної волі до врегулювання конфлікту".

Він також сказав, що Росія готова прийняти американських переговірників "хоч завтра".

Кількома днями раніше Україна запропонувала Туреччині розглянути можливість організації зустрічі Зеленського і Путіна з можливою участю президентів Ердогана і Трампа. Про це розповів глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга зазначив, що Київ сподівається на роль Туреччини в прискоренні мирного процесу. Наразі Анкара вже отримала пропозицію розглянути можливість організації переговорів України та Росії на рівні президентів:

Відео дня

"Єдине, що зараз Путін ховається. А український президент до такої зустрічі готовий. Ми хочемо закінчити цю війну. У нас є дієві пропозиції".

Кандидат політичних наук Олексій Буряченко, зустріч Зеленського і Путіна справді може дати певний конструктивний поштовх у дипломатичному кейсі. Тим часом, додає експерт, є важливий нюанс:

"Ця зустріч Зеленського і Путіна має відбуватися за безпосередньої участі президента США. Якщо ж Трампа не буде, то, найімовірніше, Путін не піде на зустріч із Зеленським, тому що він зараз перебуває у виграшному становищі за цілою низкою пунктів: енергетикою, грошима, політичною складовою. Єдине, що може зараз підштовхнути Путіна до якогось конструктиву в переговорному процесі — це сам Трамп".

