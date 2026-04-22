Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским, детали

Кремлевский диктатор Владимир Путин якобы готов встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Но в Кремле поставили условиею

Результативной такая встреча может быть только на этапе финализации договоренностей, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, Москва "не видит со стороны киевского режима политической воли к урегулированию конфликта".

Он также сказал, что Россия готова принять американских переговорщиков "хоть завтра".

Несколькими днями ранее Украина предложила Турции рассмотреть возможность организации встречи Зеленского и Путина с возможным участием президентов Эрдогана и Трампа. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига отметил, что Киев надеется на роль Турции в ускорении мирного процесса. Сейчас Анкара уже получила предложение рассмотреть возможность организации переговоров Украины и России на уровне президентов:

"Единственное, что сейчас Путин скрывается. А украинский президент к такой встрече готов. Мы хотим закончить эту войну. У нас есть действенные предложения".

Кандидат политических наук Алексей Буряченко, встреча Зеленского и Путина действительно может дать определенный конструктивный толчок в дипломатическом кейсе. Между тем, добавляет эксперт, есть важный нюанс:

"Эта встреча Зеленского и Путина должна происходить при непосредственном участии президента США. Если же Трампа не будет, то, скорее всего, Путин не пойдет на встречу с Зеленским, потому что он сейчас находится в выигрышном положении по целому ряду пунктов: энергетике, деньгам, политической составляющей. Единственное, что может сейчас подтолкнуть Путина к какому-то конструктиву в переговорном процессе — это сам Трамп".

Напомним, Путин заявил, что Россия победит в войне против Украины.

Также сообщалось, что, по мнению политического эксперта Андрея Смолия, Путин намерен воевать минимум до конца 2028 года, пока при власти в США Трамп.