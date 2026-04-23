"Пєсков бреше": в ЦПД пояснили, чому Путін не готовий зустрітись з Зеленським

Російський диктатор Володимир Путін насправді не готовий зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським, адже Кремль висуває нереалістичні умови для зустрічі.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков обманює, коли стверджує протилежне, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Пєсков бреше. Бо путін не готовий до зустрічі із Зеленським, оскільки після слів пєскова щодо "готовності" він одразу окреслив нереалістичні умови, натякнувши на вихід з Донбасу, якого не буде", — написав Коваленко.

Він підкреслив, що Росія планує продовжувати воювати, а мир їм не потрібен.

"Вони просто знову вдають для західної аудиторії, що готові до завершення війни, але це брехня", — наголосив Коваленко.

Нагадаємо, 22 квітня Пєсков заявив про готовність Путіна зустрітися із Зеленським.

Фокус також писав про те, що Україна запропонувала Туреччині розглянути можливість організації зустрічі Зеленського і Путіна з можливою участю президентів Ердогана і Трампа.