"Песков врет": в ЦПД объяснили, почему Путин не готов встретиться с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин на самом деле не готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, ведь Кремль выдвигает нереалистичные условия для встречи.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обманывает, когда утверждает обратное, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Песков врет. Потому что путин не готов к встрече с Зеленским, поскольку после слов Пескова о "готовности" он сразу очертил нереалистичные условия, намекнув на выход из Донбасса, которого не будет", — написал Коваленко.

Он подчеркнул, что Россия планирует продолжать воевать, а мир им не нужен.

"Они просто снова делают вид для западной аудитории, что готовы к завершению войны, но это ложь", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, 22 апреля Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским.

