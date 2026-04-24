ЗС РФ модернізували розвідувальний дрон "Орлан", щоб заспускати з нього FPV, — Business Insider

Військові армії РФ почали використовувати розвідувальні безпілотники сімейства "Орлан" як носія FPV-дронів, розширюючи дальність їхнього застосування.

Подібні випадки наразі не отримали широкого застосування серед ворожих підрозділів, пише Business Insider.

За даними українського фахівця із безпілотників Сергія "Флеша" Бескрестнова, один із таких апаратів було зафіксовано з FPV-квадрокоптерами, закріпленими під крилами. За його словами, дрон уже застосовувався для скидання принаймні одного FPV.

Йдеться про модифікований варіант розвідувального БПЛА "Орлан", який, на відміну від одноразових ударних дронів, є багаторазовою платформою і може виконувати роль "повітряного носія".

Зазначається, що такі дрони здатні не тільки доставляти FPV-апарати на велику відстань, але й виступати ретрансляторами сигналу, збільшуючи радіус керування. Зокрема, FPV-дрони зазвичай застосовуються на відстані до близько 40 миль (приблизно 64 км), тоді як "Орлан" може діяти значно далі – до 370 миль (близько 600 км) під час програмованого польоту.

Автори матеріалу підкреслили, що така тактика залишається на ранній стадії і поки що не отримала широкого застосування. Раніше російські сили вже експериментували з використанням інших платформ, включаючи боєприпаси, що барражують, для доставки FPV-дронів.

Водночас експерти наголосили, що українські сили застосовують аналогічні підходи, використовуючи безпілотники-ретранслятори для збільшення дальності ударів FPV.

