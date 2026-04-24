ВС РФ модернизировали разведывательный дрон "Орлан", чтобы запускать с него FPV, — Business Insider

Военные армии РФ начали использовать разведывательные беспилотники семейства "Орлан" в качестве носителя FPV-дронов, расширяя дальность их применения.

Подобные случаи пока не получили широкого применения среди вражеских подразделений, пишет Business Insider.

По данным украинского специалиста по беспилотникам Сергея "Флеша" Бескрестнова, один из таких аппаратов был зафиксирован с FPV-квадрокоптерами, закрепленными под крыльями. По его словам, дрон уже применялся для сброса по крайней мере одного FPV.

Речь идет о модифицированном варианте разведывательного БПЛА "Орлан", который, в отличие от одноразовых ударных дронов, является многоразовой платформой и может выполнять роль "воздушного носителя".

Отмечается, что такие дроны способны не только доставлять FPV-аппараты на большое расстояние, но и выступать ретрансляторами сигнала, увеличивая радиус управления. В частности, FPV-дроны обычно применяются на расстоянии до около 40 миль (примерно 64 км), тогда как "Орлан" может действовать значительно дальше — до 370 миль (около 600 км) во время программируемого полета.

Авторы материала подчеркнули, что такая тактика остается на ранней стадии и пока не получила широкого применения. Ранее российские силы уже экспериментировали с использованием других платформ, включая барражирующие боеприпасы для доставки FPV-дронов.

В то же время эксперты отметили, что украинские силы применяют аналогичные подходы, используя беспилотники-ретрансляторы для увеличения дальности ударов FPV.

