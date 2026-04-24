"Кожного ми вб'ємо": український військовий перервав вербування студентів у Кубанському університеті

Український військовий несподівано приєднався до закритої конференції Кубанського університету, де вербували студентів на війну в Україні. На ефірі очікували росіянина.

Українські спецслужби зуміли під'єднатися до закритої конференції Кубанського державного аграрного університету, на якій керівництво вишу і запрошений військовий ЗС РФ агітували студентів підписувати контракти з Міноборони для участі у війні проти України, повідомило видання NEXTA.

Під час вербувального заходу модератори дали слово людині, яку вони вважали учасником так званої "СВО".

Однак на зв'язку виявився український військовослужбовець.

"Я насправді військовий, тільки не російський, а український. І хочу вам сказати: не дай бог ви підете сюди, мені доведеться вас убити, кожного, хто підпише цей контракт. Обличчя ваші всі змальовані, так само, як і ректора, так само, як і тих, хто представляв щойно це все вам, військового, який щойно розповідав про це", — звернувся він до студентів.

Боєць ЗСУ також нагадав студентам, що російська армія не може зрушити лінію фронту вже чотири роки, зазнаючи при цьому величезних втрат.

"Кладовище розміром із дві країни. І кожного, хто прийде на українську землю, ми вб'ємо", — пояснив військовий. Тільки після цього зв'язок перервався.

Примітно, але свою промову українець розпочав зі згадки про двох російських операторів БПЛА з позивними "Ернест" і "Гудвін".

"Ернест" (Сергій Грицай) і "Гудвін" (Дмитро Лисаковський) — російські оператори БПЛА, які загинули у вересні 2024 року в Україні. Вони стали відомими після передсмертних відеозвернень, у яких звинуватили командування 87-го окремого стрілецького полку в корупції та відправленні фахівців на вірну смерть у штурмових групах.

У своєму відео військовослужбовці заявили, що "Злий" — це позивний їхнього командира Ігоря Пузіка — не злюбив їх "як особистостей" і, "будучи абсолютно тупорилою, не розуміючою, чого він сам хоче, істеричною людиною", відправив їх із нездійсненним завданням. "Ернест" і "Гудвін" служили в підрозділі розвідки БПЛА і передавали координати потенційних цілей. Але їхній загін операторів безпілотників вирішили розформувати і відправити у складі піхоти в так званий "м'ясний штурм".

Також вони розповіли, що в їхньому полку процвітає торгівля наркотиками, а командування 87-го окремого стрілецького полку ЗС РФ звинуватили у брехні у звітах про захоплення українських населених пунктів і навіть у роботі на українську контррозвідку.

У підсумку "Ернеста" і "Гудвіна" відправили в "м'ясний штурм", і їх обох ліквідували в районі села Лісівка Донецької області. Їхня заява викликала величезний резонанс у Росії, справу навіть доручили розслідувати Міноборони РФ, але закінчилося нічим.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як російських студентів вербують на війну в Україну. Якщо обіцянки не спрацьовують, їх починають примушувати до підписання контракту.