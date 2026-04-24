"Каждого мы убьем": украинский военный прервал вербовку студентов в Кубанском университете

Украинский военный неожиданно присоединился к закрытой конференции Кубанского университета, где вербовали студентов на войну в Украине. На эфире ожидали россиянина.

Украинские спецслужбы сумели подключиться к закрытой конференции Кубанского государственного аграрного университета, на которой руководство вуза и приглашенный военный ВС РФ агитировали студентов подписывать контракты с Минобороны для участия в войне против Украины, сообщило издание NEXTA.

В ходе вербовочного мероприятия модераторы дали слово человеку, которого они считали участником так называемой "СВО".

Однако на связи оказался украинский военнослужащий.

"Я на самом деле военный, только не русский, а украинский. И хочу вам сказать: не дай бог вы пойдете сюда, мне придется вас убить, каждого, кто подпишет данный контракт. Лица ваши все срисованы, так же, как и ректора, так же, как и тех, кто представлял только что это все вам, военного, который только что рассказывал про это", — обратился он к студентам.

Боец ВСУ также напомнил студентам, что российская армия не может сдвинуть линию фронта уже четыре года, неся при этом огромные потери.

"Кладбище размером с две страны. И каждого, кто придет на украинскую землю, мы убьем", — пояснил военный. Только после этого связь прервалась.

Примечательно, но свою речь украинец начал с упоминания двух российских операторов БПЛА с позывными "Эрнест" и "Гудвин".

"Эрнест" (Сергей Грицай) и "Гудвин" (Дмитрий Лысаковский) — российские операторы БПЛА, погибшие в сентябре 2024 года в Украине. Они получили известность после предсмертных видеообращений, в которых обвинили командование 87-го отдельного стрелкового полка в коррупции и отправке специалистов на верную смерть в штурмовых группах.

В своем видео военнослужащие заявили, что "Злой" – это позывной их командира Игоря Пузика – невзлюбил их "как личностей" и "будучи абсолютно тупорылым, непонимающим, чего он сам хочет, истеричным человеком", отправил их с невыполнимой задачей. "Эрнест" и "Гудвин" служили в подразделении разведки БПЛА и передавали координаты потенциальных целей. Но их отряд операторов беспилотников решили расформировать и отправить в составе пехоты в так называемый "мясной штурм".

Также они рассказали, что в их полку процветает торговля наркотиками, а командование 87-го отдельного стрелкового полка ВС РФ обвинили во лжи в отчетах о захвате украинских населенных пунктов и даже в работе на украинскую контрразведку.

В итоге "Эрнеста" и "Гудвина" отправили в "мясной штурм" и они оба были ликвидированы в районе села Лесовка Донецкой области. Их заявление вызвало огромный резонанс в России, дело даже поручили расследовать Минообороны РФ, но закончилось ничем.

