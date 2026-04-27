"Склався певний цугцванг": Залужний окреслив варіанти перемоги України у війни з РФ (відео)

Україна має визначити чітку політичну мету у війні, адже саме від цього залежить формування стратегії та кінцевий результат. Водночас перемога у сучасній війні — це не лише військовий результат, а комплексне поняття, яке включає безпеку, розвиток держави та збереження національної ідентичності.

Як розповів посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в інтерв’ю, яке оприлюднили на YouTube-каналі "Фабрика новин", ключовим питанням залишається не лише досягнення перемоги, а й розуміння того, якою саме вона має бути та яким шляхом її можна здобути.

За словами Залужного, перемога має вимірюватися передусім базовими людськими відчуттями. Першим і головним є відчуття безпеки — коли після оголошення перемоги громадяни можуть бути впевнені, що війна не повернеться, а їхні діти та онуки не будуть змушені брати до рук зброю. Саме цей фактор, за його словами, є визначальним, адже війна залишає глибокі травми між поколіннями.

Другий важливий аспект — це перспективи розвитку держави. Йдеться не лише про економічне відновлення, а про можливість для кожного громадянина реалізовувати себе без обмежень. Зокрема, колишній головокомандувач ЗСУ уточнив, що перемога повинна означати відкриті можливості для освіти, професійного зростання та розвитку країни загалом, попри високу ціну, яку доводиться платити під час війни.

Третім елементом він називає відчуття дому — глибоке усвідомлення того, що людина живе у своїй країні, яка збереглася як держава. При цьому Залужний допускає, що навіть у разі втрати частини територій це відчуття може залишатися, однак із внутрішнім зобов’язанням майбутніх поколінь повернути втрачене.

Говорячи про можливі шляхи досягнення перемоги, він окреслив кілька базових сценаріїв:

перший — це повна військова перемога України та примус Росії до капітуляції;

другий — залучення третіх сторін, які зможуть змусити Росію припинити війну та гарантувати Україні безпеку і розвиток;

третій варіант — це спроба досягти домовленостей із Росією;

четвертий — капітуляція України, яку він однозначно відкинув як неприйнятну через загрозу існуванню держави та її громадян.

Водночас Залужний підкреслює, що на сьогодні можливості України для самостійної військової перемоги обмежені, з огляду на ресурсний потенціал Росії та підтримку, яку вона отримує, зокрема від Китаю. Тому більш реалістичним виглядає сценарій, за якого треті країни або міжнародні союзи змушують агресора припинити війну. У цьому контексті він звертає увагу на роль США, Європи та інших глобальних гравців, які можуть впливати на перебіг подій.

Окремо Залужний наголосив, що стратегія перемоги напряму залежить від визначеної політичної мети. Кожен із можливих сценаріїв передбачає різні підходи — військові, дипломатичні, економічні та інформаційні. Без чіткого формулювання мети, за його словами, будь-які дії перетворюються на хаотичні та призводять лише до втрат ресурсів, людей і часу.

Він також охарактеризував нинішню війну як війну на виснаження, де ключову роль відіграє здатність сторін витримувати тривалий тиск. У такому конфлікті перемагає той, хто зможе довше зберігати ресурси та стійкість.

"Зараз у цій війні, в якій фактично немає військового виходу, склався певний цугцванг — це війна на те, хто впаде першим. Хто зламається першим, той і буде вважатися стороною, що програла у війні на виснаження. Саме тому цього не може допустити ні Україна, ні Росія, і навіть ключові міжнародні гравці не зацікавлені в поразці жодної зі сторін. У підсумку все більше йдеться про те, як представити результат цієї війни як перемогу", — пояснив посол.

Ще однією проблемою, на його думку, є те, що поняття "перемоги" у сучасних умовах часто зводиться до здатності політично "продати" результат суспільству. Це означає, що навіть за різних втрат сторони можуть намагатися представити підсумок як успіх, і при таких обставинах важко об’єктивно визначити переможця.

Перемога України у війні — Залужний розповів чи є терміни завершення конфлікту

Щодо термінів завершення війни, Залужний наголосив, що їх неможливо передбачити, і , на його думку, тривалість конфлікту залежить від великої кількості факторів — військових, політичних, економічних і міжнародних. Натомість єдиним реальним інструментом впливу на строки є планування: чітке визначення, скільки часу країна готова воювати, які ресурси має і як саме буде досягатися поставлена мета.

Ба більше, він підкреслив, що без визначеної цілі неможливо сформувати ефективну стратегію, а без стратегії будь-які дії не приведуть до бажаного результату. Водночас важливо враховувати навіть непередбачувані фактори, так звані "чорні лебеді", і бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій.

"Мені здається, що чим більше ми будемо думати про своє майбутнє і планувати його, тим швидше знайдемо відповідь на питання, скільки нам особисто ще потрібна ця війна і скільки ми здатні її витримати. Коли ми це зрозуміємо, тоді зможемо побудувати стратегію, щоб завершити її у визначений термін і з таким результатом, щоб не довелося просто "продавати" його як перемогу. Бо насправді Друга світова війна була радше винятком, коли чітко визначилися переможці й переможені — в історії це трапляється нечасто. Тому ніхто не може сказати, скільки триватиме ця війна, адже вона залежить від безлічі факторів. У підсумку все визначатиметься тим, наскільки ми самі будемо готові й здатні реалізувати своє бажання довести цю війну до потрібного результату", — зауважив Залужний в інтерв’ю.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зауважив, що Росія готова до переговорів із Вашингтоном щодо можливого врегулювання війни в Україні. Крім того, він додав, що свою позицію вже озвучував, зокрема під час зустрічей на Алясці.

Також Фокус писав, що Дональд Трамп підтримує зв'язок з президентами Росії та України, і зокрема проводить телефонні розмови з Путіним. За його словами, Вашингтон продовжує роботу над питанням завершення війни між Москвою та Києвом.