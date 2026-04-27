"Сложился определенный цугцванг": Залужный очертил варианты победы Украины в войне с РФ (видео)

Украина должна определить четкую политическую цель в войне, ведь именно от этого зависит формирование стратегии и конечный результат. В то же время победа в современной войне — это не только военный результат, а комплексное понятие, которое включает безопасность, развитие государства и сохранение национальной идентичности.

Как рассказал посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в интервью, которое обнародовали на YouTube-канале "Фабрика новостей", ключевым вопросом остается не только достижение победы, но и понимание того, какой именно она должна быть и каким путем ее можно получить.

По словам Залужного, победа должна измеряться прежде всего базовыми человеческими ощущениями. Первым и главным является ощущение безопасности — когда после объявления победы граждане могут быть уверены, что война не вернется, а их дети и внуки не будут вынуждены брать в руки оружие. Именно этот фактор, по его словам, является определяющим, ведь война оставляет глубокие травмы между поколениями.

Відео дня

Второй важный аспект — это перспективы развития государства. Речь идет не только об экономическом восстановлении, а о возможности для каждого гражданина реализовывать себя без ограничений. В частности, бывший главнокомандующий ВСУ уточнил, что победа должна означать открытые возможности для образования, профессионального роста и развития страны в целом, несмотря на высокую цену, которую приходится платить во время войны.

Третьим элементом он называет ощущение дома — глубокое осознание того, что человек живет в своей стране, которая сохранилась как государство. При этом Залужный допускает, что даже в случае потери части территорий это ощущение может оставаться, однако с внутренним обязательством будущих поколений вернуть утраченное.

Говоря о возможных путях достижения победы, он очертил несколько базовых сценариев:

первый — это полная военная победа Украины и принуждение России к капитуляции;

второй — привлечение третьих сторон, которые смогут заставить Россию прекратить войну и гарантировать Украине безопасность и развитие;

третий вариант — это попытка достичь договоренностей с Россией;

четвертый — капитуляция Украины, которую он однозначно отверг как неприемлемую из-за угрозы существованию государства и его граждан.

В то же время Залужный подчеркивает, что на сегодня возможности Украины для самостоятельной военной победы ограничены, учитывая ресурсный потенциал России и поддержку, которую она получает, в частности от Китая. Поэтому более реалистичным выглядит сценарий, при котором третьи страны или международные союзы заставляют агрессора прекратить войну. В этом контексте он обращает внимание на роль США, Европы и других глобальных игроков, которые могут влиять на ход событий.

Отдельно Залужный отметил, что стратегия победы напрямую зависит от определенной политической цели. Каждый из возможных сценариев предусматривает различные подходы — военные, дипломатические, экономические и информационные. Без четкой формулировки цели, по его словам, любые действия превращаются в хаотичные и приводят лишь к потерям ресурсов, людей и времени.

Он также охарактеризовал нынешнюю войну как войну на истощение, где ключевую роль играет способность сторон выдерживать длительное давление. В таком конфликте побеждает тот, кто сможет дольше сохранять ресурсы и устойчивость.

"Сейчас в этой войне, в которой фактически нет военного выхода, сложился определенный цугцванг — это война на то, кто упадет первым. Кто сломается первым, тот и будет считаться проигравшей стороной в войне на истощение. Именно поэтому этого не может допустить ни Украина, ни Россия, и даже ключевые международные игроки не заинтересованы в поражении ни одной из сторон. В итоге все больше речь идет о том, как представить результат этой войны как победу", — пояснил посол.

Еще одной проблемой, по его мнению, является то, что понятие "победы" в современных условиях часто сводится к способности политически "продать" результат обществу. Это означает, что даже при разных потерях стороны могут пытаться представить итог как успех, и при таких обстоятельствах трудно объективно определить победителя.

Победа Украины в войне — Залужный рассказал есть ли сроки завершения конфликта

Относительно сроков завершения войны, Залужный отметил, что их невозможно предсказать, и, по его мнению, продолжительность конфликта зависит от большого количества факторов — военных, политических, экономических и международных. Зато единственным реальным инструментом влияния на сроки является планирование: четкое определение, сколько времени страна готова воевать, какие ресурсы имеет и как именно будет достигаться поставленная цель.

Более того, он подчеркнул, что без определенной цели невозможно сформировать эффективную стратегию, а без стратегии любые действия не приведут к желаемому результату. Вместе с тем важно учитывать даже непредсказуемые факторы, так называемые "черные лебеди", и быть готовыми к различным сценариям развития событий.

"Мне кажется, что чем больше мы будем думать о своем будущем и планировать его, тем быстрее найдем ответ на вопрос, сколько нам лично еще нужна эта война и сколько мы способны ее выдержать. Когда мы это поймем, тогда сможем построить стратегию, чтобы завершить ее в определенный срок и с таким результатом, чтобы не пришлось просто "продавать" его как победу. Потому что на самом деле Вторая мировая война была скорее исключением, когда четко определились победители и побежденные — в истории это случается нечасто. Поэтому никто не может сказать, сколько продлится эта война, ведь она зависит от множества факторов. В итоге все будет определяться тем, насколько мы сами будем готовы и способны реализовать свое желание довести эту войну до нужного результата", — отметил Залужный в интервью.

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия готова к переговорам с Вашингтоном относительно возможного урегулирования войны в Украине. Кроме того, он добавил, что свою позицию уже озвучивал, в частности во время встреч на Аляске.

Также Фокус писал, что Дональд Трамп поддерживает связь с президентами России и Украины, и в частности проводит телефонные разговоры с Путиным. По его словам, Вашингтон продолжает работу над вопросом завершения войны между Москвой и Киевом.