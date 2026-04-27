Кремль готов к переговорам с Вашингтоном по вопросам урегулирования войны в Украине. Свою позицию российская сторона изложила еще во время встречи на Аляске.

Россия якобы "всегда была открытой" к контактам с США для достижения договоренности по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии для росСМИ.

Лавров считает, что американским властям сейчас важно "быстро придумать какую-то развязку" по войне на Ближнем Востоке, а также ситуации в Украине.

"Им (властям США — ред.) важно быстрее придумать какую-то развязку вокруг Ормузского пролива и потом также быстро что-то придумать по украинскому вопросу", — заявил кремлевский чиновник.

Он также рассказал, что США "знают" позицию россиян по урегулированию войны. Ее американская сторона якобы заслушала еще во время переговоров на Аляске в августе 2025 года, когда встречались два лидера — российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

"Мы всегда для контактов открыты, и нашу позицию они знают. Тем более, эту позицию они услышали на Аляске. Она была изложена в ответ на их предложение", — отметил Лавров.

Россиянин не стал конкретизировать, о каких именно предложениях идет речь. Однако он выразил надежду, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер "об этом точно не забыли".

Напомним, 26 апреля в интервью Fox News Дональд Трамп признался, что поддерживает связь с президентами России и Украины, и в частности проводит телефонные разговоры с Путиным.

Издание The New York Times писало, что Европа готовится к затяжной войне, поскольку урегулирование ситуации в Украине зашло в "тупик".