Кремль готовий до переговорів з Вашингтоном щодо питань врегулювання війни в Україні. Свою позицію російська сторона виклала ще під час зустрічі на Алясці.

Росія нібито "завжди була відкритою" до контактів зі США задля досягнення домовленості щодо України. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у коментарі для росЗМІ.

Лавров вважає, що американській владі наразі важливо "швидко придумати якусь розв'язку" щодо війни на Близькому Сході, а також ситуації в Україні.

"Їм (владі США — ред.) важливо швидше придумати якусь розв'язку навколо Ормузької протоки і потім також швидко щось вигадати щодо українського питання", — заявив кремлівський посадовець.

Він також розповів, що США "знають" позицію росіян щодо врегулювання війни. Її американська сторона нібито заслухала ще під час переговорів на Алясці у серпні 2025 року, коли зустрічалися двоє лідерів — російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп.

"Ми завжди для контактів відкриті, і нашу позицію вони знають. Тим більше, цю позицію вони почули на Алясці. Вона була викладена у відповідь на їхню пропозицію", — зазначив Лавров.

Росіянин не став конкретизувати, про які саме пропозиції йдеться. Проте він висловив сподівання, що спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер "про це точно не забули".

Нагадаємо, 26 квітня в інтерв'ю Fox News Дональд Трамп зізнався, що підтримує зв'язок з президентами Росії та України, і зокрема проводить телефонні розмови з Путіним.

Видання The New York Times писало, що Європа готується до затяжної війни, оскільки врегулювання ситуації в Україні зайшло у "глухий кут".