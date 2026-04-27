Кілер, який хотів убити Буданова, залишився без руки — деталі замаху у 2019-му

У 2016 році група ГУР під керівництвом Кирила Буданова провела спецоперацію в Криму в надії знищити техніку ворога в Джанкої. Під час неї було ліквідовано підполковника ФСБ Романа Каменєва

Хтось з оточення Каменєва поклявся помститися, а в жовтні 2016 року по російському телебаченню показали сюжет із прізвищами учасників кримської операції, зокрема Кирила Буданова, пише "Бабель".

Коли він перебував у США, коли йому рятували руку після третього поранення, вранці 27 червня 2017 року в Києві вибухнула машина керівника спецпідрозділу ГУР Максима Шаповала, вибухівку під яку заклав Олег Шутов, співробітник так званого центру спецоперацій "МДБ ДНР".

Узимку 2019 року українські спецслужби з'ясували, що росіяни стежать за квартирами колишнього глави ГУР Василя Кондратюка, а також Кирила Буданова. В один із днів перед входом у його під'їзд диверсанти пригнали вживану автівку, до якої щодня підходив чоловік і розчищав сніг. Незабаром розвідка з'ясувала, що в машині стоїть камера, яка фіксує, хто коли приходить і йде.

Відео дня

Ще на етапі стеження росіяни зрозуміли, що їх "пасуть", і змогли виїхати з України.

Приблизно в той самий час Буданов повернувся зі США, але, незважаючи на очевидну загрозу його життю, охорону йому не виділили. Після третього поранення він зі спецпідрозділу перейшов на оперативну роботу.

4 квітня 2019 року в Голосіївському районі на вулиці Вільямса вибухнув автомобіль Chevrolet Evanda, який належав Буданову. Машина вибухнула якраз у той момент, коли один із кілерів закладав вибухівку. Міна вибухнула завчасно і відірвала руку диверсанту.

Автомобіль Chevrolet Evanda, який належав Кирилу Буданову, підірвали

Коли Буданов прибіг на місце події і дізнався, що один зі злочинців втік, то побіг шукати його з пістолетом. Однак затримати його не вийшло, оскільки росіяни забрали кілера на машині. Пізніше його все ж упіймали.

Замахи на Буданова: найгучніші викриття

7 травня 2024 року в Службі безпеки повідомили про те, що вдалося викрити цілу мережу агентів 5-ї служби ФСБ РФ, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського, начальника розвідки Кирила Буданова, глави СБУ Василя Малюка, а також інших високопосадовців.

"Наприклад, ліквідацію глави ГУР Кирила Буданова збиралися провести перед Великоднем. План ворога був наступний: спочатку завербований агент мав спостерігати за переміщенням особи під охороною і передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати чиновник, планувалося завдати ракетного удару. Потім збиралися атакувати дроном людей, які залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували влучити ще однією ракетою, зокрема для знищення слідів застосування дрона", — писали в СБУ про потрійний удар.

27 травня того ж року повідомлялося, що агенти РФ проникли в охорону Зеленського і намагалися вбити Буданова. Співробітникам СБУ вдалося затримати двох російських агентів. Один із них працював на ФСБ із 2014 року і завербував ще одного полковника. Замах на Буданова було координовано особисто директором ФСБ Олександром Бортніковим, стверджують журналісти The Times.

Минулого року в інтерв'ю Наталії Мосейчук Буданов розповідав, що загалом пережив понад 10 замахів.

"Я навіть не знаю. Така правдива відповідь. Точну кількість не знаю. Понад десять точно. Відверто кажучи, думаю, близько двадцяти", — говорив він.

Крім Кирила Буданова, російські спецслужби полювали і на його дружину Маріанну. У листопаді 2023 року вона потрапила до лікарні з отруєнням важкими металами.

