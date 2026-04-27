Киллер, который хотел убить Буданова, остался без руки — детали покушения в 2019-м

В 2016 году группа ГУР под руководством Кирилла Буданова провела спецоперацию в Крыму в надежде уничтожить технику врага в Джанкое. В ходе нее был ликвидировал подполковник ФСБ Роман Каменев

Кто-то из окружения Каменева поклялся отомстить, а в октябре 2016 года по российскому телевидению показали сюжет с фамилиями участников крымской операции, в частности Кирилла Буданова, пишет "Бабель".

Когда он находился в США, когда ему спасали руку после третьего ранения, утром 27 июня 2017 года в Киеве взорвалась машина руководителя спецподразделения ГУР Максима Шаповала, взрывчатку под которую заложил Олег Шутов, сотрудник так называемого центра спецопераций "МГБ ДНР".

Зимой 2019 года украинские спецслужбы выяснили, что россияне следят за квартирами бывшего главы ГУР Василия Кондратюка, а также Кирилла Буданова. В один из дней перед входом в его подъезд диверсанты пригнали подержанное авто, к которой каждый день подходил мужчина и расчищал снег. Вскоре разведка выяснила, что в машине стоит камера, которая фиксирует, кто когда приходит и уходит.

Відео дня

Еще на этапе слежки россияне поняли, что их "пасут", и смогли уехать из Украины.

Приблизительно в то же время Буданов вернулся из США, но, несмотря на очевидную угрозу его жизни, охрану ему не выделили. После третьего ранения он из спецподразделения он перешел на оперативную работу.

4 апреля 2019 года в Голосеевском районе по улице Уильямса взорвался автомобиль Chevrolet Evanda, который принадлежал Буданову. Машина взорвалась как раз в тот момент, когда один из киллеров закладывал взрывчатку. Мина взорвалась раньше времени и оторвала руку диверсанту.

Автомобиль Chevrolet Evanda, который принадлежал Кириллу Буданову, взорвали

Когда Буданов прибежал на место происшествия и узнал, что один из преступников скрылся, то побежал искать его с пистолетом. Однако задержать его не получилось, поскольку россияне забрали киллера на машине. Позже его все же поймали.

Покушения на Буданова: самые громкие разоблачения

7 мая 2024 года в Службе безопасности сообщили о том, что удалось разоблачить целую сеть агентов 5-й службы ФСБ РФ, которые готовили убийство президента Украины Владимира Зеленского, начальника разведки Кирилла Буданова, главы СБУ Василия Малюка, а также других высокопоставленных чиновников.

"Например, ликвидацию главы ГУР Кирилла Буданова собирались провести перед Пасхой. План врага был следующий: сначала завербованный агент должен был наблюдать за перемещением лица под охраной и передавать врагу информацию. По координатам дома, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого россияне планировали попасть еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов применения дрона", — писали в СБУ про тройной удар.

27 мая того же года сообщалось, что агенты РФ проникли в охрану Зеленского и пытались убить Буданова. Сотрудникам СБУ удалось задержать двух российских агентов. Один из них работал на ФСБ с 2014 года и завербовал еще одного полковника. Покушение на Буданова было координировано лично директором ФСБ Александром Бортниковым, утверждают журналисты The Times.

В прошлом году в интервью Наталье Мосейчук Буданов рассказывал, что в общей сложности пережил больше 10 покушений.

"Я даже не знаю. Таков правдивый ответ. Точное количество не знаю. Более десяти точно. Откровенно говоря, думаю, около двадцати", — говорил он.

Кроме Кирилла Буданова, российские спецслужбы охотились и на его жену Марианну. В ноябре 2023 года она попала в больницу с отравлением тяжелыми металлами.

