"Дронів нереально велика кількість": на фронті стрімко розширюється "кілзона", — військовий

На фронті дрони перетворюють десятки кілометрів на зону суцільної небезпеки.

"Кілзона" на лінії зіткнення стрімко збільшується і вже сягає 10–25 кілометрів. Про це розповів заступник командира бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич в ефірі День.LIVE.

За його словами, це територія, де фактично не можуть пересуватися навіть техніка чи наземні роботизовані комплекси. Уся зона насичена мінами та великою кількістю дронів з обох сторін. Але, на його думку, вона може збільшитися до 40 кілометрів.

"Вона буде збільшуватись, зараз десь там 10-25 кілометрів. І саме оця лінія, "кілзона", де навіть НРК вже не приїжджає, там нічого живого вже скоро не буде взагалі. І вона може збільшитися до 40 кілометрів. Це все буде заміновано. З обох сторон", — розповів він.

Маляревич розповів, що зараз наближення до лінії зіткнення вже за десятки кілометрів стає вкрай небезпечним — військові змушені йти пішки, долаючи величезні відстані в умовах постійної загрози з повітря.

"Ще півтора роки їздили на пікапах, потім інші засоби використовували. Зараз є місця, де НРК вже не їздить. Тільки можна пішим ходом пройти. Люди ходять там у будь-яких умовах до 20 кілометрів. Там йдуть всі з дробовиками для того, щоб відстрілюватися. Тому що дронів просто нереально велика кількість з обох боків", — розповів він.

Нагадаємо, що ЗС РФ дедалі більше переходять на дешеві БпЛА "Молнія". У ближчій зоні бойових дій по всіх фронтах росіяни намагаються скоротити використання дорогих ударних дронів і переходять дедалі більше на дешеві безпілотники типу "Молнія". Для українських військових це має нові виклики. Про це розповів радник міністра оборони, фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескреснов.

Також 24 квітня видання Business Insider оприлюднило супутникові знімки, які підтверджують, що РФ побудувала базу для запуску реактивних дронів поблизу України.