"Дронов нереально большое количество": на фронте стремительно расширяется "килзона", — военный

На фронте дроны превращают десятки километров в зону сплошной опасности.

"Килзона" на линии соприкосновения стремительно увеличивается и уже достигает 10-25 километров. Об этом рассказал заместитель командира бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич в эфире День.LIVE.

По его словам, это территория, где фактически не могут передвигаться даже техника или наземные роботизированные комплексы. Вся зона насыщена минами и большим количеством дронов с обеих сторон. Но, по его мнению, она может увеличиться до 40 километров.

"Она будет увеличиваться, сейчас где-то там 10-25 километров. И именно эта линия, "килзона", где даже НРК уже не приезжает, там ничего живого уже скоро не будет вообще. И она может увеличиться до 40 километров. Это все будет заминировано. С обеих сторон", — рассказал он.

Відео дня

Маляревич рассказал, что сейчас приближение к линии соприкосновения уже за десятки километров становится крайне опасным — военные вынуждены идти пешком, преодолевая огромные расстояния в условиях постоянной угрозы с воздуха.

"Еще полтора года ездили на пикапах, потом другие средства использовали. Сейчас есть места, где НРК уже не ездит. Только можно пешим ходом пройти. Люди ходят там в любых условиях до 20 километров. Там идут все с дробовиками для того, чтобы отстреливаться. Потому что дронов просто нереально большое количество с обеих сторон", — рассказал он.

Напомним, что ВС РФ все больше переходят на дешевые БпЛА "Молния". В ближайшей зоне боевых действий по всем фронтам россияне пытаются сократить использование дорогих ударных дронов и переходят все больше на дешевые беспилотники типа "Молния". Для украинских военных это имеет новые вызовы. Об этом рассказал советник министра обороны, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескреснов.

Также 24 апреля издание Business Insider обнародовало спутниковые снимки, которые подтверждают, что РФ построила базу для запуска реактивных дронов вблизи Украины.