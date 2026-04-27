"1500–2000 км углиб РФ більше не "мирний тил": Мадяр натякнув на нові далекобійні удари

Українські військові в останні місяці все більше завдають ударів далекобійними дронами по території Росії. Водночас у майбутньому ці атаки будуть посилюватися, обіцяє командувач Сил безпілотних систем.

За словами "Мадяра", об'єкти нафтогазової галузі РФ є пріоритетною ціллю для українських ударів. Про це командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді сказав у інтерв'ю BBC.

"Територія в 1 500–2 000 км углиб Росії більше не є "мирним тилом". Свободолюбна українська "пташка" літає туди, коли і куди захоче", — сказав журналістам "Мадяр".

Він нагадав, що Росія використовує гроші від продажу нафти та газу на фінансування війни.

Коли в нього запитали про те, що мешканці Туапсе скаржаться на токсичний дощ після другої хвилі ударів по місту, той відповів, що удари є абсолютно виправданими.

"Якщо нафтопереробні заводи — це інструмент для заробляння грошей, які використовуються для війни, то вони є законною військовою ціллю, що підлягає знищенню", — пояснив він.

Також "Мадяр" зазначив, що попри те, що військові СБС складають лише 2% від ЗСУ, на їхню частку припадає третина всіх знищених цілей. Водночас втрати становлять менше 1% на рік.

Командувач Силами безпілотних систем зазначив, що ще однією метою його підрозділів є підрив морального духу росіян. Він зазначив, що високий рівень втрат у поєднанні з гігантськими пожежами, що вирують на об'єктах глибоко за кордоном, можуть викликати паніку всередині Росії.

Мадяр підкреслив, що кожен удар його підрозділів покликаний змусити більше росіян засумніватися у війні, яку веде їхня країна проти України, а також у своєму лідері.

Мадяр не вірить в можливість захоплення Донеччину

Командувач СБС відзначив, що росіяни навряд зможуть захопити Донецьку область впродовж декількох місяців. Так він відреагував на інформацію про те, що Володимир Путін має такі плани:

"Що він курить? Це нереально. Це абсурд".

Атаки на НПЗ у Туапсе

Нагадаємо, серія вибухів у Туапсе розпочалася пізно ввечері 15 квітня 2026 року. Місцеві жителі скаржилися на атаку дронів, а на відео з місця подій було видно дим і вогонь над резервуарами з російською нафтою.

Далі удари сталися в ніч на 16-те і 20 квітня, після чого росіяни повідомляли про безліч вибухів і масштабну пожежу. У мережі жителі публікують наслідки пожежі, що замовчує місцева влада.

А поки у Туапсе продовжували третю добу гасити пожежу на НПЗ і морському терміналі, що спалахнула після атаки БпЛА, працівники міжрайонної прокуратури вирішили висадити дерева. Силовики опублікували звіт про озеленення міста напередодні 9 травня, позуючи з деревами і лопатами на тлі стовпів чорного диму.