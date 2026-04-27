"1500-2000 км вглубь РФ больше не "мирный тыл": Мадьяр намекнул на новые дальнобойные удары

Украинские военные в последние месяцы все больше наносят удары дальнобойными дронами по территории России. При этом в будущем эти атаки будут усиливаться, обещает командующий Сил беспилотных систем.

По словам "Мадьяра", объекты нефтегазовой отрасли РФ являются приоритетной целью для украинских ударов. Об этом командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сказал в интервью BBC.

"Территория в 1 500-2 000 км вглубь России больше не является "мирным тылом". Свободолюбивая украинская "птичка" летает туда, когда и куда захочет", — сказал журналистам "Мадьяр".

Он напомнил, что Россия использует деньги от продажи нефти и газа на финансирование войны.

Когда у него спросили о том, что жители Туапсе жалуются на токсичный дождь после второй волны ударов по городу, тот ответил, что удары абсолютно оправданы.

"Если нефтеперерабатывающие заводы — это инструмент для зарабатывания денег, которые используются для войны, то они являются законной военной целью, подлежащей уничтожению", — пояснил он.

Также "Мадьяр" отметил, что несмотря на то, что военные СБС составляют лишь 2% от ВСУ, на их долю приходится треть всех уничтоженных целей. В то же время потери составляют менее 1% в год.

Командующий Силами беспилотных систем отметил, что еще одной целью его подразделений является подрыв морального духа россиян. Он отметил, что высокий уровень потерь в сочетании с гигантскими пожарами, бушующими на объектах глубоко за рубежом, могут вызвать панику внутри России.

Мадьяр подчеркнул, что каждый удар его подразделений призван заставить больше россиян усомниться в войне, которую ведет их страна против Украины, а также в своем лидере.

Мадьяр не верит в возможность захвата Донетчины

Командующий СБС отметил, что россияне вряд ли смогут захватить Донецкую область в течение нескольких месяцев. Так он отреагировал на информацию о том, что Владимир Путин имеет такие планы:

"Что он курит? Это нереально. Это абсурд".

Атаки на НПЗ у Туапсе

Напомним, серия взрывов в Туапсе началась поздно вечером 15 апреля 2026 года. Местные жители жаловались на атаку дронов, а на видео с места событий был виден дым и огонь над резервуарами с российской нефтью.

Далее удары произошли в ночь на 16-е и 20 апреля, после чего россияне сообщали о множестве взрывов и масштабном пожаре. В сети жители публикуют последствия пожара, что замалчивают местные власти.

А пока в Туапсе продолжали третьи сутки тушить пожар на НПЗ и морском терминале, вспыхнувший после атаки БпЛА, работники межрайонной прокуратуры решили высадить деревья. Силовики опубликовали отчет об озеленении города накануне 9 мая, позируя с деревьями и лопатами на фоне столбов черного дыма.