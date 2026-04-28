Чіткі терміни служби під час мобілізації: військовий пояснив, чому ця ідея не спрацює

Ідея запровадити чіткі терміни служби під час мобілізації активно обговорюється в Україні, однак у нинішніх умовах повномасштабної війни її реалізація виглядає малоймовірною.

Як розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі на Radio NV, дискусія навколо строків служби виникла не на порожньому місці. Зокрема, раніше в офісі військового омбудсмена пропонували запровадити мобілізацію на 2–3 роки, а також озвучувалися оцінки, що мобілізаційний ресурс в Україні може сягати близько 1,6 млн осіб. У цьому контексті журналіст зауважив, що для багатьох потенційних військових важливо розуміти, на який саме період вони підуть служити, адже визначеність могла б стати додатковою мотивацією.

Також у розмові порушили питання, що краще працюватиме для залучення людей — жорсткіші заходи чи навпаки більш "людські" підходи, зокрема через чіткі умови та строки служби. Втім, за словами Мусієнка, такі очікування не дуже співвідносяться з реальністю війни.

Відео дня

Він пояснив, що під час масштабних бойових дій фактично неможливо встановити конкретні терміни служби, адже ніхто не може точно сказати, коли саме завершиться війна. За його словами, історія не знає прикладів, коли в умовах великої війни держава могла б гарантувати фіксовані строки мобілізації — і це, хоч і неприємна, але реальність.

"Історія не знає прикладів, коли під час масштабної війни встановлюються чіткі терміни служби за мобілізацією. Це відверта, хоч і неприємна правда. Говорити про такі строки можна було б лише тоді, якби існували точні прогнози завершення війни. Але поки тривають активні бойові дії, ідея встановлення термінів служби є практично нереалізованою з військової точки зору", — сказав він.

На його думку, розмови про обмеження термінів служби можуть виглядати привабливо, але на практиці ризикують перетворитися на обіцянки, які неможливо виконати. А це, своєю чергою, може лише посилити недовіру або навіть створити ілюзію, що війна має якісь чіткі часові рамки, яких насправді немає.

Натомість він наголосив, що головне завдання мобілізації — це забезпечити достатню кількість людей у війську, щоб можна було проводити нормальні ротації. Йдеться про можливість для військових відпочивати, відновлюватися, проходити навчання і повертатися до виконання завдань у кращому стані.

У підсумку Мусієнко зауважив, що зараз важливо не створювати зайвих очікувань, а чесно говорити з суспільством про реальний стан речей. І водночас — усвідомити, що ця війна стосується всіх, а не лише тих, хто вже на фронті.

"Більше того, на мій погляд, розмови про встановлення строків служби чи будь-яких інших обмежень — це ті обіцянки, які практично неможливо реалізувати. Понад те, це може призвести до того, що частина суспільства розслабиться і ще більше відсторониться. Ми маємо чітко визначитися: це народна, тотальна війна, чи війна лише частини суспільства, тоді як інша намагається від цього максимально дистанціюватися і будує собі ілюзії", — зауважив Мусієнко.

Нагадаємо, що військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю "Українській правді" озвучила пропозиції щодо реформи мобілізації, зокрема можливість призову близько 1,6 млн осіб та запровадження ротацій і демобілізації. Вона також зазначила, що мобілізовані повинні мати розуміння про обмеженість строку служби — орієнтовно 2–3 роки.

Також Фокус писав, що Верховна Рада готується черговий раз продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб. Зокрема, відповідний законопроєкт вже внесений президентом України до парламенту та має пройти стандартну процедуру розгляду і голосування.