Четкие сроки службы во время мобилизации: военный объяснил, почему эта идея не сработает

Идея ввести четкие сроки службы во время мобилизации активно обсуждается в Украине, однако в нынешних условиях полномасштабной войны ее реализация выглядит маловероятной.

Как рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире на Radio NV, дискуссия вокруг сроков службы возникла не на пустом месте. В частности, ранее в офисе военного омбудсмена предлагали ввести мобилизацию на 2-3 года, а также озвучивались оценки, что мобилизационный ресурс в Украине может достигать около 1,6 млн человек. В этом контексте журналист отметил, что для многих потенциальных военных важно понимать, на какой именно период они пойдут служить, ведь определенность могла бы стать дополнительной мотивацией.

Также в разговоре подняли вопрос, что лучше будет работать для привлечения людей — жесткие меры или наоборот более "человеческие" подходы, в частности через четкие условия и сроки службы. Впрочем, по словам Мусиенко, такие ожидания не очень соотносятся с реальностью войны.

Відео дня

Он пояснил, что во время масштабных боевых действий фактически невозможно установить конкретные сроки службы, ведь никто не может точно сказать, когда именно завершится война. По его словам, история не знает примеров, когда в условиях большой войны государство могло бы гарантировать фиксированные сроки мобилизации — и это, хоть и неприятная, но реальность.

"История не знает примеров, когда во время масштабной войны устанавливаются четкие сроки службы по мобилизации. Это откровенная, хоть и неприятная правда. Говорить о таких сроках можно было бы только тогда, если бы существовали точные прогнозы завершения войны. Но пока продолжаются активные боевые действия, идея установления сроков службы практически нереализуема с военной точки зрения", — сказал он.

По его мнению, разговоры об ограничении сроков службы могут выглядеть привлекательно, но на практике рискуют превратиться в обещания, которые невозможно выполнить. А это, в свою очередь, может лишь усилить недоверие или даже создать иллюзию, что война имеет какие-то четкие временные рамки, которых на самом деле нет.

Зато он отметил, что главная задача мобилизации — это обеспечить достаточное количество людей в армии, чтобы можно было проводить нормальные ротации. Речь идет о возможности для военных отдыхать, восстанавливаться, проходить обучение и возвращаться к выполнению задач в лучшем состоянии.

В итоге Мусиенко отметил, что сейчас важно не создавать лишних ожиданий, а честно говорить с обществом о реальном положении вещей. И одновременно — осознать, что эта война касается всех, а не только тех, кто уже на фронте.

"Более того, на мой взгляд, разговоры об установлении сроков службы или любых других ограничений — это те обещания, которые практически невозможно реализовать. Более того, это может привести к тому, что часть общества расслабится и еще больше отстранится. Мы должны четко определиться: это народная, тотальная война, или война только части общества, тогда как другая пытается от этого максимально дистанцироваться и строит себе иллюзии", — отметил Мусиенко.

Напомним, что военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью "Украинской правде" озвучила предложения по реформе мобилизации, в частности возможность призыва около 1,6 млн человек и введение ротаций и демобилизации. Она также отметила, что мобилизованные должны иметь понимание об ограниченности срока службы — ориентировочно 2-3 года.

Также Фокус писал, что Верховная Рада готовится очередной раз продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток. В частности, соответствующий законопроект уже внесен президентом Украины в парламент и должен пройти стандартную процедуру рассмотрения и голосования.