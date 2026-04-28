Воювали в Україні: у МЗС РФ підтвердили, що під час боїв у Малі загинули росіяни

У Малі повстанці угруповання "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін" (JNIM) почали війну проти малійської хунти, яку підтримують російські бойовики "Африканського корпусу". І в РФ уперше повідомили про втрати.

Також у МЗС Росії визнали, що повстанці захопили російську техніку, залишену Африканським корпусом під час відступу, повідомляє видання "Важные истории".

"Африканський корпус Міноборони зазнав втрат під час атаки повстанців і джихадистів у Малі... бойовики в багатьох частинах країни завдали ударів по збройних силах цієї країни і, на жаль, по підрозділах нашого Африканського корпусу. Унаслідок цього є жертви з нашого боку, зокрема", — сказав заступник глави МЗС РФ Георгій Борисенко на засіданні комітету Ради Федерації з міжнародних справ.

Він також підтвердив, що міністр оборони Малі Садіо Камара загинув і заявив, що він був одним із прихильників зближення Малі та Росії.

Відео дня

Але Bloomberg уточнює, що Камара не просто виступав за зближення з Росією, а був посередником під час укладення партнерських угод із Москвою, за що отримав прізвисько "Містер Росія".

Тим часом у соцмережах з'явився перший некролог за загиблим у Малі членом Африканського корпусу, який виявив OSINT-дослідник Necro Manser. Згідно із записом, військовий загинув 25 квітня, його звали Володимир Шумаков.

Росіянина Шумакова ліквідували в Малі Фото: Соцсети

"Три контракти на "СВО", Батьківщина покликала в Африканський корпус. 10 місяців виконував бойові завдання на далеких рубежах. Загинув як герой", — написала його родичка.

Водночас у Міноборони РФ заявили, що Африканський корпус "не дав повстанцям здійснити державний переворот у Малі": туареги і повстанці одночасно атакували чотири міста — столицю Бамако і міста Севаре, Гао, Кідаль.

Бамако їм захопити не вдалося, нібито завдяки росіянам, але місто Кідаль Африканський корпус залишив.

Наразі бої в Малі вщухли, але їхні результати залишаються неясними. Повстанці заявили, що крім Кідаля захопили міста Тессаліт, Тессіт, Агельхок, Бер, Менака і золоте родовище поблизу міста Гоа.

Незважаючи на заяви Міноборони РФ, відступ із Кідаля — це удар по іміджу Росії в регіоні, вважають експерти.

"Це стане ударом для Росії в цілому. Те, що росіяни самі відмовилися від переговорів щодо Кідаля, залишивши своїх малійських колег позаду, не створює гарного враження про них як про партнерів у сфері безпеки", — заявила Ніна Вілен, директор Африканської програми Королівського інституту міжнародних відносин Егмонта.

За даними Le Monde, у Малі дислоковано близько 2 тисяч військовослужбовців Африканського корпусу РФ, яких відправили туди замість ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, у Малі триває громадянська війна між урядовими військами, туарегами, які утримують велику територію на півночі країни, та ісламістами-повстанцями. Росія присутня там із 2021 року.

