Воевали в Украине: в МИД РФ подтвердили, что в ходе боев в Мали погибли россияне

В Мали повстанцы группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM) начали войну против малийской хунты, которую поддерживают российские боевики "Африканского корпуса". И в РФ впервые сообщили о потерях.

Также в МИД России признали, что повстанцы захватили российскую технику, оставленную Африканским корпусом при отступлении, сообщает издание "Важные истории".

"Африканский корпус Минобороны понес потери в ходе атаки повстанцев и джихадистов в Мали… боевики во многих частях страны нанесли удары по вооруженным силам этой страны и, к сожалению, по подразделениям нашего Африканского корпуса. В результате имеются жертвы с нашей стороны в том числе", - сказал замглавы МИД РФ Георгий Борисенко на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

Он также подтвердил, что министр обороны Мали Садио Камара погиб и заявил, что он был одним из сторонников сближения Мали и России.

Но Bloomberg уточняет, что Камара не просто выступал за сближение с Россией, а был посредником при заключении партнерских соглашений с Москвой, за что получил прозвище "Мистер Россия".

Тем временем в соцсетях появился первый некролог по погибшему в Мали члену Африканского корпуса, который обнаружил OSINT-исследователь Necro Manser. Согласно записи, военный погиб 25 апреля, его звали Владимир Шумаков.

Россиянина Шумакова ликвидировали в Мали

"Три контракта на "СВО", Родина позвала в Африканский корпус. 10 месяцев выполнял боевые задачи на дальних рубежах. Погиб как герой", — написала его родственница.

При этом в Минобороны РФ заявили, что Африканский корпус "не дал повстанцам совершить государственный переворот в Мали": туареги и постанцы одновременно атаковали четыре города — столицу Бамако и города Севаре, Гао, Кидаль.

Бамако им захватить не удалось, якобы благодаря россиянам, но город Кидаль Африканский корпус оставил.

На данный момент бои в Мали утихли, но их результаты остаются неясными. Повстанцы заявили, что помимо Кидаля захватили города Тессалит, Тессит, Агельхок, Бер, Менака и золотое месторождение вблизи города Гоа.

Несмотря на заявления Минобороны РФ, отступление из Кидаля — это удар по имиджу России в регионе, считают эксперты.

"Это станет ударом для России в целом. То, что россияне сами отказались от переговоров по Кидалю, оставив своих малийских коллег позади, не создает хорошего впечатления о них как о партнерах в сфере безопасности", — заявила Нина Вилен, директор Африканской программы Королевского института международных отношений Эгмонта.

По данным Le Monde, в Мали дислоцированы около 2 тысяч военнослужащих Африканского корпуса РФ, которых отправили туда вместо ЧВК "Вагнер".

Напомним, в Мали идет гражданская война между правительственными войсками, туарегами, которые удерживают обширную территорию на севере страны, и исламистами-повстанцами. Россия присутствует там с 2021 года.

