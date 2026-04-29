Обшиті алюмінієм: для російських десантників розробили нові позашляховики

У Росії розробили серію відкритих позашляховиків "Пластун" для десантників, якими планують замінити застарілі "Буханки" та китайський транспорт.

Позашляховики вже показали у виставковому центрі військового полігону "Алабіно", пише The Dead District.

Компанія "Пластун" розробила цілу серію компактних легкоброньованих позашляховиків з відкритим верхом. Зокрема, показано позашляховики ТТ для транспортування поранених, доставки особового складу та вантажів у зоні бойових дій.

Як пише Militarnyi, в основі цих транспортерів лежить шарнірно-зчленована рама. Це забезпечує менший радіус розвороту та знижує ймовірність діагонального вивисання.

Зовні позашляховики обшиті панелями з алюмінієвих листів товщиною 2 мм. Силовий агрегат і роздавальна коробка встановлені в передній секції транспортера.

У виданні зазначили, що маневрування забезпечується за рахунок згину рами на кут до 30 градусів за допомогою гідрооб'ємного рульового управління. У задній секції позашляховиків можуть розміститися десант, поранені, логістичний вантаж або кулемети.

