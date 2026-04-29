Обшитые алюминием: для российских десантников разработали новые внедорожники

В России разработали серию открытых внедорожников "Пластун" для десантников, которыми планируют заменить устаревшие "Буханки" и китайский транспорт.

Внедорожники уже показали в выставочном центре военного полигона "Алабино", пишет The Dead District.

Компания "Пластун" разработала целую серию компактных легкобронированных внедорожников с открытым верхом. В частности, показаны внедорожники ТТ для транспортировки раненых, доставки личного состава и грузов в зоне боевых действий.

Как пишет Militarnyi, в основе этих транспортеров лежит шарнирно-сочлененная рама. Это обеспечивает меньший радиус разворота и снижает вероятность диагонального вывисания.

Снаружи внедорожники обшиты панелями из алюминиевых листов толщиной 2 мм. Силовой агрегат и раздаточная коробка установлены в передней секции транспортера.

В издании отметили, что маневрирование обеспечивается за счет изгиба рамы на угол до 30 градусов с помощью гидрообъемного рулевого управления. В задней секции внедорожников могут разместиться десант, раненые, логистический груз или пулеметы.

