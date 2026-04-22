Поражает цели в небе: в Украине показали боевого робота Spider для огневой поддержки (фото)

В Украине презентовали новый гусеничный наземный роботизированный комплекс Spider, предназначенный для огневой поддержки на поле боя. Разработку показали во время мероприятия Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины, а саму платформу уже готовят к официальному допуску на вооружение.

В Украине создали гусеничную мобильную платформу огневой поддержки Spider, предназначенную для поражения бронированной техники, укрепленных позиций, личного состава противника, а также воздушных целей с небольшой скоростью, сообщает Militarnyi.

Наземный роботизированный комплекс (НРК) презентовали во время мероприятия Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI). Сейчас разработка проходит процедуру кодификации, необходимую для официального допуска к использованию. Управление системой осуществляется дистанционно — через LTE, радиоканал, спутниковую связь Starlink или оптоволокно.

Spider может оснащаться различными видами вооружения, в том числе пулеметами Browning M2 и ПКТ, а также автоматическими гранатометами АГС-17 и Mk19. В состав системы управления огнем входят гидравлическая стабилизация, баллистический вычислитель и функция автоматического сопровождения целей, разработанная другим производителем. Угол подъема вооружения достигает +70 градусов, что позволяет поражать цели в небе.

Фото: Милитарный

Платформа построена на гусеничном шасси собственной разработки, которое обеспечивает продвижение НРК по сложной местности и возможность самостоятельного выхода на указанную позицию. Круговой обзор обеспечивается системой камер с покрытием 360 градусов. Дымовые мортиры предназначены для создания защитной завесы, которая может прикрывать не только саму платформу, но и подразделения рядом. В соответствии с режимом использования автономность работы НРК может достигать до 72 часов.

Напомним, что украинские военные впервые в истории войны смогли взять в плен российских оккупантов без участия пехоты — только с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что такие системы уже выполнили более 22 тысяч миссий на фронте.

Также украинские военные начали испытания экзоскелета "Гюрза-1" в боевых условиях. Он позволяет переносить до 70 кг снаряжения без критической нагрузки на позвоночник. Устройство имеет пассивную конструкцию без электроники, весит около 2 кг и не требует зарядки. Экзоскелет используют для боевых, логистических и технических задач, чтобы уменьшить усталость и риск травм у бойцов.