Уражає цілі в небі: в Україні показали бойового робота Spider для вогневої підтримки (фото)

В Україні презентували новий гусеничний наземний роботизований комплекс Spider, призначений для вогневої підтримки на полі бою. Розробку показали під час заходу Національної асоціації оборонної промисловості України, а саму платформу вже готують до офіційного допуску на озброєння.

В Україні створили гусеничну мобільну платформу вогневої підтримки Spider, призначену для ураження броньованої техніки, укріплених позицій, особового складу противника, а також повітряних цілей із невеликою швидкістю, повідомляє Militarnyi.

Наземний роботизований комплекс (НРК) презентували під час заходу Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI). Наразі розробка проходить процедуру кодифікації, необхідну для офіційного допуску до використання. Управління системою здійснюється дистанційно — через LTE, радіоканал, супутниковий зв’язок Starlink або оптоволокно.

Spider може оснащуватися різними видами озброєння, зокрема кулеметами Browning M2 і ПКТ, а також автоматичними гранатометами АГС-17 і Mk19. До складу системи керування вогнем входять гідравлічна стабілізація, балістичний обчислювач і функція автоматичного супроводу цілей, розроблена іншим виробником. Кут підйому озброєння досягає +70 градусів, що дозволяє вражати цілі в небі.

Платформа побудована на гусеничному шасі власної розробки, яке забезпечує просування НРК складною місцевістю та можливість самостійного виходу на вказану позицію. Круговий огляд забезпечується системою камер із покриттям 360 градусів. Димові мортири призначені для створення захисної завіси, яка може прикривати не лише саму платформу, а й підрозділи поруч. Відповідно до режиму використання автономність роботи НРК може сягати до 72 годин.

Нагадаємо, що українські військові вперше в історії війни змогли взяти в полон російських окупантів без участі піхоти — лише за допомогою дронів і наземних роботизованих комплексів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що такі системи вже виконали понад 22 тисячі місій на фронті.

Також українські військові почали випробування екзоскелета "Гюрза-1" у бойових умовах. Він дозволяє переносити до 70 кг спорядження без критичного навантаження на хребет. Пристрій має пасивну конструкцію без електроніки, важить близько 2 кг і не потребує зарядки. Екзоскелет використовують для бойових, логістичних і технічних завдань, щоб зменшити втому та ризик травм у бійців.