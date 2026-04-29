МіГ-29 ЗСУ вдарив по базі РФ на цукровому заводі в Тьоткіно (відео)

Винищувач МіГ-29 здійснив точковий удар по скупченню російських військових у селищі Тьоткіно Курської області. Ціллю став об’єкт, розташований на території колишнього цукрового заводу – російські військові використовували цю локацію як базу, повідомляє "Телеграф". Відео атаки оприлюднили українські військові льотчики.

Удар було нанесено за допомогою авіабомб AASM HAMMER. Окрім цього, за даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали ударів по низці об’єктів противника. Зокрема, було уражено чотири пункти управління безпілотниками, п’ять районів зосередження сил противника, а також один важливий об’єкт.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що в ніч на 29 квітня, починаючи з 18:00 попереднього дня, російські війська здійснили масовану атаку із застосуванням 171 ударного безпілотника. Загалом близько 120 апаратів становили саме "Шахеди". Відбиття повітряної атаки забезпечували підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, сили радіоелектронної боротьби, оператори безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, за попередніми оцінками, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 154 ворожі дрони різних типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників у десяти різних локаціях.

Нагадаємо, що українські морські дрони в ніч на 29 квітня вразили танкер Marquise біля порту Туапсе, який використовувався для перевезення російської нафти. У Генштабі ЗСУ повідомили про два влучання катерів-камікадзе по судну.

Раніше ми також інформували, що українські дрони атакували об’єкти нафтової інфраструктури РФ, зокрема вузлову станцію "Транснефті" в Пермі. За даними СБУ, було уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію, яка розподіляє нафту в кількох напрямках.