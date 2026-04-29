МиГ-29 ВСУ ударил по базе РФ на сахарном заводе в Теткино (видео)

Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанес удар по позициям российских военных в поселке Теткино Курской области. Целью стал объект на территории бывшего сахарного завода, который, по данным украинских военных, использовался оккупантами как база.

Истребитель МиГ-29 совершил точечный удар по скоплению российских военных в поселке Теткино Курской области. Целью стал объект, расположенный на территории бывшего сахарного завода — российские военные использовали эту локацию как базу, сообщает "Телеграф". Видео атаки обнародовали украинские военные летчики.

Удар был нанесен с помощью авиабомб AASM HAMMER. Кроме этого, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов противника. В частности, были поражены четыре пункта управления беспилотниками, пять районов сосредоточения сил противника, а также один важный объект.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 29 апреля, начиная с 18:00 предыдущего дня, российские войска осуществили массированную атаку с применением 171 ударного беспилотника. В целом около 120 аппаратов составляли именно "Шахеды". Отражение воздушной атаки обеспечивали подразделения авиации, зенитные ракетные войска, силы радиоэлектронной борьбы, операторы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, по предварительным оценкам, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 154 вражеских дрона различных типов на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 12 ударных беспилотников в десяти различных локациях.

Напомним, что украинские морские дроны в ночь на 29 апреля поразили танкер Marquise возле порта Туапсе, который использовался для перевозки российской нефти. В Генштабе ВСУ сообщили о двух попаданиях катеров-камикадзе по судну.

Ранее мы также информировали, что украинские дроны атаковали объекты нефтяной инфраструктуры РФ, в частности узловую станцию "Транснефти" в Перми. По данным СБУ, была поражена линейная производственно-диспетчерская станция, которая распределяет нефть в нескольких направлениях.