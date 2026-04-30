"Для майбутніх наступів": росіяни випробовують нові ділянки на Харківщині, — Синєгубов

Російські окупаційні війська випробовують нові ділянки у Харківській області, які в майбутньому можуть використати для наступів та просування.

Щоправда, успіхів росіяни наразі не мають, заявив в коментарі "Укрінформу" голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ми помічаємо те, що росіяни випробовують, можливо, нові ділянки, які можуть для себе обрати як пріоритетні для майбутніх наступів і спроб просунутись вглиб нашої території. Поки що всі ці спроби є для них невдалими. Наші воїни контролюють повністю всі напрямки", — сказав Синєгубов.

За його словами, ЗС РФ постійно атакують на Купʼянському та Ізюмському напрямку, оскільки Харківська область залишається для окупантів пріоритетом.

Синєгубов підкреслив, що росіяни активізували атаки дронами "Молнія" по Харкову та області: бʼють по місцевому населенню та цивільній інфраструктурі.

Відео дня

"Вони не можуть пробачити, що Харківщина тримається, що місто Харків живе у відносно безпечних умовах", — наголосив Синєгубов.

Він також підкреслив, що ворог атакує Харківську область іншими засобами: ракетами, "Шахедами" та керованими авіабомбами.

Нагадаємо, 29 квітня у Харкові вибухнуло авто, через що постраждав перехожий.

Фокус також писав про те, що у ніч на 29 квітня Росія вдарила по Харкову дронами.